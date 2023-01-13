灣區航空東京首航 擬年內辦京滬線

大灣區航空目前可調配4架航機，服務曼谷、台北、東京及17日首航的首爾線。許漢忠稱，計劃明年前再增加3架機，其中一架負責開展每日各一班往來香港至上海、香港至北京航線。其餘兩架有機會用以發展杭州航點以配合亞運，或為東京及台北線增加班次，同時考慮安排一周3至4航班往大阪。他透露，租用客機原需35萬至40萬一個月，惟疫下不少航空公司結業，令大灣區航空可以低三至四成價錢租用，形容疫情「有危亦有機」。他補充，長遠不排除購入航機，但因專注國內及亞太市場，始終以短途小型機為主。

昨早首航東京航班，許稱約接載150人，載客量八成，對此滿意，又認為本港復常步伐相當快。乘坐該航班的立法會議員吳永嘉稱機組服務好，航機亦比預期早到，笑言「日本係香港人第二個鄉下」，期望增至一日三四班。

機上無娛樂有USB充電

大學生林小姐去年11月花約3000元購入不連託運行李機票，稱本來不太熟悉大灣區航空，「買完先發現（首航）」。她曾蒐集資料，認為機齡不大，亦有USB充電，航點覆蓋熱門旅遊地，會考慮推介予朋友。伍氏一家3年首次出行，計劃留日5日，小四生George表現興奮，讚揚飛機餐叉燒包美味，過往多乘商務艙，今次座位較不舒服。

記者親身體驗該航班，不設商務及頭等艙，座位一排分兩邊共6座位，闊度一般，未提供娛樂，但有USB充電頭，飛行尚算穩定。4小時航程提供叉燒包、鬆餅及礦泉水，空服員特意提醒窗外可望富士山。

機管局：機場客量復疫前1/3

港日兩地昨分別舉行首航典禮，日方消防車在航班降落後安排灑水禮。在港出席首航禮的運輸及物流局長林世雄致辭稱，新航線反映市場對航空業前景有信心，期望大灣區航空強化香港與大灣區以至世界各地聯繫。機管局主席蘇澤光稱，與內地通關後機場乘客由清零增至上周7萬多，恢復至疫前三分之一。他說機場三跑已建成，第二及第三航機樓工程「好有信心出年全部完成」，機場附近正建大型商貿中心，涉及遊艇會、音樂表演場地，希望機場未來可成大灣區航運貿易、文化表演交匯中心。

明報記者 梁敏琪 東京報道

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