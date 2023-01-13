銀行中心旅社復業 3層剩1層 高鐵開售後查詢紛至 籌備開團料生意升四成

銀行中心3至5樓原為旅行社門市集中地，惟疫下旅遊業停擺，中心內大部分旅行社門市停業，曾設門市的大型旅行社康泰去年更全線結業。中心昨日舉行重新開業儀式，現場所見僅3樓有10間旅社有開門，另有兩舖位已拉閘，未知是否空置。

縮舖減租 有旅社稱利營運

現於中心3樓設門市的「另類遊」前身為新怡旅遊，易手後由舊員工班底繼續營運，常務董事李兆祥透露，中心以往不少旅社舖位面積過千呎，但疫下難應付10多萬元月租，租約期滿後搬離，現時3樓改為「劏場」，大部分舖位縮少後減租，其約800呎舖位月租5萬元，認為旅社生意艱難下規模縮小反有利營運。

數小時百查詢 料暑假生意復半

主打內地旅遊產品的旅行社則對高鐵復運後生意樂觀。永安旅遊資深旅遊顧問茅先生昨稱，高鐵票昨午12時開賣後，數小時內收到百多個電話查詢代訂車票，有信心高鐵開通後生意可升三至四成，料暑假生意額可回復至疫前一半水平。他說，公司正籌組復辦高鐵團，安排旅客乘高鐵到深圳北後轉乘旅遊巴或國內高鐵到順德及雲南等，團費視乎旅行日數，由1000多元至7000多元不等，疫前每條旅遊路線每周均有四五團出發，每團30至40人，料高鐵團復辦初期僅每周兩團，但「國內團較少需要擔心有政策改變」，料長遠受歡迎。

盼內地准復團後一周即出發

「食玩假期」負責人曾小姐稱，早已從熟客內部籌組一個約40人往佛山的兩天團，盼內地批復辦團後一周內出發，10多個2至3天高鐵團屆時亦將開放報名，主要往順德及佛山等地浸溫泉及吃自助餐，團費約300至1000多元。她說，昨已收到數十個電話查詢，對復辦時每日成團數目樂觀，料每日均有團出發。

旅遊界立法會議員姚柏良稱，旅行社辦團需代出境旅客繳付印花徵費，旅監局去年12月印花稅收入僅64萬元，遠低於疫前一個月200多萬，形容旅業復蘇屬起步階段，盼當局提供更多支援。

明報記者

（新冠疫情）