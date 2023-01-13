大部分店舖復業 「添好運」要過年後

稱工程趕不及 未請夠人

據港鐵網頁，西九龍站內有34間店舖，包括食肆、連鎖藥房等，其中7間標示為「暫停服務」、3間「即將開業」。港鐵公司市務及客戶體驗總經理梁靜雯昨在記者會稱，站內大部分店舖會繼續營運。本報昨向部分店戶查詢，旗下4個品牌在站內有分店的美心集團回覆，旗下店舖將於周日重新營業。

在西九龍站開站之初已在站內設堂食的添好運，負責人麥桂培昨向本報表示，因該店廚房蒸櫃正做工程，預計最快農曆新年後才能開業。他表示，停運前該店廚房約有20多名員工，另有樓面10多人，車站停運3年期間，他們被分派到其他分店，現原屬西九龍站分店的廚房員工只剩不足10人，要重新增聘人手及熟習運作。西九龍站重開初期每日約有1萬客流，麥認為比預期多，期望可做回以往一半營運額，之後再逐步增長。

本報記者昨在西九龍站觀察，大部分商舖關閉，門上未張貼重新開業的告示，部分商舖內擺放一箱箱貨物及有亮燈，另約4至5間商舖「開半閘」，有店員在內清點及整理貨物，未確定會否於15日營業。

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