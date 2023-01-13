南下無核酸證明須折返

許振聲昨在記者會表示，內地相關部門要求乘搭南行往香港列車的乘客，上車前須備有48小時內核酸報告，到達抵港大堂入境前，會檢查乘客的核酸檢測陰性證明，若乘客未能出示，「會按既定程序處理」。他在記者追問下表示，「我們的程序會安排他乘搭高鐵返回內地」。

香港與內地於1月8日通關，但本報發現，當時在內地口岸，有邊檢人員沒檢查南下旅客的核酸檢測證明便放行。

電子票注入回鄉證 拍證可登車

另外，港鐵在西九龍站重開後將採用電子車票，日後憑購票時使用的證件即可入閘。許振聲表示，為配合電子車票，西九龍站B1層票務大堂設置10條自助通道，乘客只需在閘機「拍」證件，即可約5秒完成入閘，傳統人手核對實名車票則需時約數分鐘。自助通道旁另設6條職員輔助通道，遇技術問題未能入閘者，將由人手檢查證件及購票紀錄。

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