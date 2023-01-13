有人排錯隊再排 共花6小時 有人網購失敗趕赴站購

排隊安排有讚有彈 乘客盼加售

施小姐昨早11時許在西九龍站外排隊，等候約3小時成功購買10張於18日往深圳北的車票，「好開心，今年終於可以返去過年」。她說朋友在網上成功購票，但買錯日子，故到場退票及重新購買，整個過程花了約半小時。她認為現場安排清晰，「大家都係排住隊，一個跟一個」，又形容購買過程順利，而電子票非常方便，「不用擔心丟失」。

雷小姐昨中午已到西九龍站外排隊，欲購買20日往廣州東的車票探親，但到了下午2時半買票時，櫃枱職員告知她排錯隊，要重新排隊。她向職員投訴現場安排非常混亂，「這麼早來到，諗住買到，現在又要重新排過」。最終她花了6小時才能購得車票，雖不是自己心儀的時段，但表示「買到就好」。

唐先生昨中午12時許已到站外排隊，打算購買3張年三十（21日）往廣州東的車票。他說曾嘗試網上購票，當付款時一直未能成功驗證回鄉證資料而未能購買，故立即趕到西九龍站排隊。他受訪時說，網上於昨中午開始售票，但西九龍站下午2時才開賣，擔心屆時會售罄，而現時北上車票每日限售5000張，並不足夠，應增加限額。他早前已成功預約落馬洲支線過關名額，可乘東鐵北上，但認為高鐵較方便快捷，「買到（高鐵）車票就會取消（落馬洲支線過關）名額」。

另外，持中國護照的陳小姐同樣因網上登記戶口時未能驗證個人資料，故到場排隊買票，排隊約4小時後終買到心儀時段的車票，稱「排隊好過上網買」。

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