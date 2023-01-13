高鐵往返日限各5000票 開售混亂 網購限用內地網 過年前赴穗深車票售罄

運輸及物流局長林世雄昨早在西九龍站表示，為確保高鐵服務暢順穩妥，復運初期每日售票上限1萬張，北南行各5000張。據港鐵資料，高鐵重開之初每日提供39班北行及38班南行列車。據廣州鐵路微博帖文，西九龍站將有8對列車來往廣州南、6對來往廣州東、10.5對來往深圳北（6列北上、5列南下）及14對來往福田。高鐵車票搶手，截至今凌晨約1時，系統顯示西九龍往廣州南及廣州東至年初五（26日）的車票全部售罄；往深圳的車票至年三十（21日）也已售罄。翻查資料，高鐵於2018年9月通車初期，每日短途班次70至114對車不等，再加13對長途。換言之，周日復運的班次遠少於啟用初期。

來回38.5對 通車初期最少70對 站購遲網售兩小時 有人批不公

高鐵西九龍站日後將統一在中國鐵路12306網頁售票，乘客另可於西九龍站或透過旅行代理購票（見圖）。港鐵昨早10時半公布，車票於中午12時網上發售，而西九龍站售票就要下午2時開售。大批市民昨中午前已在西九龍站外輪候，其間有職員向排隊者出示12306手機程式的下載二維碼，惟人群未有消減，大部分繼續選擇站內購票。

排頭位的林太說，昨早9時前已到場排隊，認為現場購票較穩妥，故不選擇網上買票。現場買跨境車票及內地路段車票屬不同隊伍，有市民批評港鐵安排混亂，不少人排錯隊，有市民因而鼓譟。

港鐵網撤售 內地網要簡體字輸入

12306網頁只設簡體中文及英文兩種選擇，搜尋車站時未能辨認繁體中文，要輸入車站普通話拼音或簡體字才可列出結果，西九龍站則要輸入「hkwestkowloon」或簡體字站名。港鐵香港客運服務總監楊美珍稱，港鐵原設的票務系統已「不再存在」，形容停用港鐵購票網頁是高鐵啟用初期已預計的「一個進程」，令乘客可更方便透過同一途徑購票。

工聯會立法會議員黃國批評，港鐵現場售票較網上系統遲兩小時開售，對不善在網上購票的市民不公，內地網頁購票或較複雜，「很多市民都趕去現場買票」，認為「起碼同一時間開售會較為公平」。本報向港鐵查詢現場售票為何較網售遲兩小時、12306網頁購票如何配合港人使用習慣，至截稿前未獲回覆。

載客上限逾4萬售1萬 議員促加售

高鐵動感號設68個一等座及511個二等座。立法會議員張欣宇稱高鐵每日有77班列車往返，理應可載逾4萬多名乘客，政府每日限售1萬張票是不合理。林世雄昨回應每日限售1萬車票的原因時稱，當局在車站復運時須與海關、入境處等部門確保運作暢順及有序，在檢視客運需求和西九龍站運作後，會陸續增加每日車票上限。

上環往返澳門市區下周四復航

另外，噴射飛航公布澳門外港客運碼頭下周四（19日）恢復來往上環港澳碼頭航線，每日提供11對來回航班，船票今日開售，而早前已復運的上環來往氹仔航線將增設夜間航班。珠江船務的中港城到廣州南沙航線今日亦復航，每天共兩對航班。

明報記者

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