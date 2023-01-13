首批非港人自費打二價 婦：生日收「健康大禮」

來自北京的梁太表示，前年8月持雙程證來港，來港前已在北京接種兩劑科興疫苗，第三劑科興疫苗則在本港接種。她說，由於內地沒有二價疫苗，外國數據亦顯示復必泰二價疫苗保護力更強，故決定接種。被問到會否擔心「溝針」會產生副作用，梁太稱，事前已諮詢醫生意見，「政府都說無問題」。她說，早前有跟內地朋友介紹本港可接種二價疫苗，亦有在「小紅書」分享，稱朋友都很期待來港接種，認為二價疫苗更有效保護自己。

非港人周一起不獲免費接種

另外，政府昨日公布，由下周一（16日）起一律不會再為非香港居民提供任何新冠疫苗，以確保香港居民優先打針。至於個別非香港居民，如調整安排實施的下周一前曾在政府接種計劃下接種，或已預約登記並符合逗留規定，即逗留期限由接種額外劑數的新冠疫苗當日起計不少於30天。他們須在預約及前往接種點打針時出示接種或預約紀錄，經核實才會獲安排接種。

現時內地未能接種外國製造的mRNA疫苗，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，特區政府估計隨通關有更多內地人來港接種使用上述技術平台的復必泰疫苗，故政府統一非香港居民一律不能免費打針，避免「因為打針而多人下來（香港），因此增加醫療系統負擔」。他表示，政府過往採購疫苗時以本地需求計算採購量，認為劃一非港人不能免費打針可將政府資源留給港人使用。

本報向衛生署查詢首階段通關至今，經政府接種計劃接種復必泰原始疫苗的非港人數目，署方表示沒有整全相關分類數字。

另外，本港昨日新增9208宗新冠陽性個案，其中8916宗屬本地感染個案。醫管局公布74宗離世個案，年齡介乎38至105歲。

（新冠疫情）