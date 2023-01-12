下月死因研訊排期消失 林志釉：倘取消難揭制弊

被問檢控理據及死因研訊會否如期、押後或不再進行，律政司發言人稱案件已進入司法程序不宜評論。至於檢控理據及為何在死因研訊前檢控，警方着查看昨日凌晨新聞稿。

「可交代來龍去脈」 質疑研訊前檢控

根據《死因裁判官條例》第35條，如死因裁判官在研訊過程覺得某出席研訊的人可能已犯刑事罪行，而罪行與該死者死亡有關，可押後研訊；如懷疑是謀殺、誤殺、殺嬰或危險駕駛引致他人死亡，須押後研訊並轉介律政司長以便決定是否刑事訴訟。

林志釉相信，按此條例死因研訊不會如期，很可能押後，涉案兩醫生本應會在死因研訊作供，如今被控誤殺，而被告有緘默權，更不會於審訊前在死因研訊作供。林說，死因研訊「是好好的場合去交代到底過程發生了什麼事」，家屬可了解醫療決定和事件來龍去脈，過往研訊有助揭示制度問題，陪審團會提建議助醫院改善，若沒死因研訊，家屬可能不會知道真相，也無助醫院改善。他對律政司處理方式愕然，質疑為何在死因研訊前檢控醫生。

DR案所訂準則：行為遠遜標準方屬誤殺

至於誤殺罪門檻，林志釉引述DR醫生麥允齡誤殺罪成案，法庭當時訂立準則，控方須證明被告對事主有謹慎責任（duty of care），並違反此責任導致事主死亡，考慮所有情况下被告行為遠低於合理標準而可歸類為嚴重疏忽，才可視為誤殺。

律師會去年11月文章〈將醫療失誤及嚴重疏忽誤殺定為刑事罪行〉指出，刑事司法制度中目前的調查明顯偏向針對個別醫生，往往不加以考慮或了解導致錯誤的人為因素。醫療範疇中，因醫療保健程序無可避免涉及風險，故將醫療失誤判定為刑事罪行時必須考慮醫護可能會承受的額外壓力。有見及此，現時的討論是圍繞一旦有致命醫療事故時，透過刑事法來審理是否和何時最為必要和合理。