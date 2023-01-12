鄧桂思案 公院醫生控誤殺掀慮 前高層恐離職潮加劇

兩醫已停職 醫局稱願法律支援

患腎病和乙型肝炎的鄧桂思2017年1月於聯合醫院獲處方高劑量類固醇藥，惟醫生未察覺她為乙肝帶菌者，沒處方抗病毒藥而引發急性肝衰竭，同年8月不治。醫委會其後召開聆訊，林治崑及陳小劍承認過失並致歉，被裁定專業失當判除牌獲緩刑。

當年有份參與手術的醫務衛生局長盧寵茂昨被追問起訴兩人會否構成雙重懲罰，他稱案件進入司法程序，就此沒有意見，亦無回應會否影響醫護士氣。醫管局稱不會評論，有關員工已暫停職務及調離臨牀工作，局方會提供支援及按既定程序跟進。

據了解，林治崑和陳小劍現仍為聯合醫院全職及兼職醫生，陳亦於尖沙嘴一私營診所診症；警方拘捕前未正式通知醫管局，兩人被捕翌日（10日）員工代表曾與醫管局行政總裁高拔陞等高層會面，明確表達冀局方提供一切可行支援，局方稱如有需要可提供法律支援，在人力資源層面亦有專人保持聯絡，並繼續按原薪酬支薪。

前高層：長期缺人 難斷責在個人抑系統

立法會醫衛界議員林哲玄認為指控「相當大」，沒想過醫生幫助病人最終面對刑事起訴。醫學會昨發聲明稱非常關注，特別是醫生診治病人時刑責，正了解情况及協助會員，並稱正值流感及新冠高峰期，公營醫療系統資源及人手失衡問題更嚴重，提醒會員提高警覺，呼籲醫管局正視工作量及工時問題。身兼醫委會委員的醫學會前會長蔡堅認為，事件無疑令業界憂慮，尤其公院醫生。

醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，由醫委會專業監管醫生表現和能力的做法行之有效，提升至刑事層面儼如「在框架外加框架」。他稱公院長期人手少、工時長，醫生確有可能忙中有錯，此情况下難區分責在醫生個人還是系統缺乏人手和配套。他說以往醫生會本着病人福祉願加班，「現在有事要上身，心態自然會不同」，醫生或會選擇按章工作，反降低醫療服務質素和延長輪候時間。

病人組織愕然 憂診症變保守損服務

香港病人政策連線主席林志釉對事隔6年後檢控感震驚和愕然，但不知警方檢控理據，相信警方有足夠法律意見，冀完成法律程序後可還死者公道。他說醫生做錯事須承擔責任，死者家屬固然也希望透過刑事檢控獲公義，但醫生開漏藥投訴常見，「是否去到誤殺水平？相信在醫學界會有激烈討論」。林相信是次檢控會增加醫生壓力，甚至令公院醫生擔憂風險轉投私家，亦擔憂醫生為保障利益採取保守醫療程序或拒看太多症，最終影響公營醫療服務。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌憂慮事件誘發醫生「防禦性醫療」，建議相關部門盡快與醫生和病人溝通，釋除雙方疑慮。