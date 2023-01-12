歲晚數口岸滿額 網站增預約狀况匯報

當局昨於預約系統新增「預約狀况」按鈕，供查閱各指定陸路口岸不同日期的預約情况，以綠、黃、紅3種圖案標示「充足」、「小量」或「已滿」。記者昨午7時上網查看，年廿九4個口岸名額全滿；晚上10時，年廿八有3個口岸名額爆滿。由於預約可取消，上述日子部分口岸不時重新出現空位。

有市民返港後無法預約再北上

立法會「A4聯盟」的楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚昨日表示，近日收到不少市民求助，稱1月8日經預約系統成功預約通關名額，並按照防疫規定過關，於1月10日返港，但再次預約返回內地時，發現系統顯示預約失敗，理由是不允許多次預約、名額已滿、身分證明文件資料不正確等。

政府資訊科技辦公室回覆本報查詢時表示，通關網上預約系統一直運作暢順，如市民未能預約，系統會顯示原因，以便市民再次輸入及揀選正確資料；如對預約情况有問題，可電郵enquiry_onlinebooking@ogcio.gov.hk查詢。

資科辦稱，截至昨午6時，逾51萬人次完成預約，包括有市民完成預約旅程後，再次成功預約其他日子出境前往內地，系統亦設定市民須於現有預約出發日期的翌日，方可再次申請預約。

鄧炳強：口岸順暢 密切留意新春人流

保安局長鄧炳強昨日回覆立法會議員書面質詢時稱，通關首兩日逾4.3萬人經深圳灣、文錦渡和落馬洲支線口岸前往內地，另有近2萬人由內地入境香港，各相關口岸運作大致順暢，預計農曆新年前數天的過關人流較多，政府會密切留意情况，確保口岸在節日高峰期有序運作。

「A4聯盟」提出，出行前48小時核酸檢測要求仍對市民不便，要求兩地政府考慮於農曆新年後取消核酸檢測要求，達到毋須配額的全面通關。

（新冠疫情）