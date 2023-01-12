高鐵周日開 改電子票東莞加兩站 實名制連結回鄉證 持證可入閘上車

初期只赴粵 過年後逐步擴

高鐵復運安排原擬在昨午公布，消息稱因要等待「中央批准」的批示才能落實，而中央昨日批出港府及港鐵要延至今晨才公布票務安排。高鐵香港段復運後會改用電子票，以實名制購票，電子票會連結回鄉證，持回鄉證到車站入閘即可登車。另因現時臨近內地春運，高鐵網絡有一定壓力，料過年後可逐步增加更多站點。消息又稱，高鐵重開變相增加每天可出入境人數，預計可紓緩過年前配額緊張情况。

特首李家超昨晚在facebook稱，很高興中央同意周日起恢復高鐵香港段及口岸服務，「十分感謝中央對香港的支持、廣東省及深圳市政府一直以來的協調和緊密聯繫」。實政圓桌立法會議員田北辰相信高鐵最快今日起開始售票。

不計通關配額 料紓新春緊張

​政府發言人昨表示，經與廣東省及深圳市政府協調，在中國國家鐵路集團、中國鐵路廣州局集團及港鐵公司配合並獲「中央批准」後，高鐵香港段下周日起恢復服務。西九龍站口岸於早上6時半至晚上11時半開放，持有效車票、48小時內核酸檢測陰性結果報告者，即可經口岸來往香港及內地，不需在網上申請通關配額。

發言人稱，港府一直與內地相關部門及鐵路營運單位緊密溝通和協調，確保車站、列車、有關配套及人手安排準備穩妥。其中，港鐵公司與國鐵集團和廣鐵集團於本月8日（本周日）起安排列車試運，讓兩地車長及工作人員熟習程序及跨境路况，並測試系統運作。

紀律部隊昨演練 西九站有店舖着燈

警方昨晚在facebook表示，昨聯同入境處、海關、港鐵公司及其他相關政府部門在西九龍站演練，逾200人參與。本報記者昨午2時許在西九龍站外觀察，站外停泊多警方機動部隊車輛，站內燈火通明，部門零售舖已亮起招牌燈，職員在各崗位準備。

田北辰昨向本報稱，據他了解，高鐵最快今日起公布售票，將不設實體票，購票時會登記回鄉證資料，乘客可憑回鄉證入閘，如有需要可保留單據跟進票務。他認為，實體票易丟失，取消實體票安排是好事。

田北辰又表示，高鐵重開初期料每日有約38對列車來往香港及各站點，其中6對來往廣州東、8對來往廣州南、10對來往深圳北、14對來往福田。本報昨晚向港鐵查詢有關安排是否屬實，至截稿前未獲回覆。

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