國際美酒展復設試酒 買家本地居多

有展商稱信通關帶動銷情

有稱人流不多「氣氛差少少」

參展的中國白酒代理商負責人呂先生表示，本港與內地通關後，相信其關口免稅店銷情會上升，亦有助拓展外國市場。他有信心銷情可回復到疫情前水平，稱「不知何時可以做到，但總會返回到以前的水平」。另有本地參展商表示，今次展覽人流不多，海外參展商數目較少，大部分買家亦為本地買家，形容「氣氛差少少」。

另外，有主打日本清酒的展商是首次參展，其負責人表示隨着本港防疫措施放寬以及與內地通關，相信會有更多海外的業界人士參展，期望可以吸引更多本地及海外的進口商，宣傳日本清酒。

貿發局：11月再辦

今屆國際美酒展有逾100間不同國家及地區的展商參與，共有6個展館展出不同國家的酒類，有約600個買家登記參展，當中約30個為海外及內地買家。貿發局表示，今年11月將再度舉辦美酒展，期望屆時防疫政策會持續放寬，可重新吸引法國、意大利等不同國家的展商參展。

（新冠疫情）