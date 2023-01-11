5專家顧問撐撤隔離令 李家超：按情况調整

李家超昨日形容數據屬考慮會否取消防疫措施的「決定性的原則（deciding principle）」，港府將根據重症、死亡個案等數據及本港實際情况調整。

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅在港台《千禧年代》稱，估計本港有近500萬人曾染疫，配合疫苗接種率，認為現已建立混合免疫屏障，加上內地已將新冠病毒當作一般呼吸道病毒，本港「有晒條件取消隔離令」。他說取消隔離令後，染疫市民退燒後如身體狀况許可，就能戴口罩上班。

本港與內地首階段通關下，任何人往返兩地須持48小時內核酸陰性證明，孔繁毅認為在近日疫情高峰期及農曆新年人流較多時，措施有一定作用；若本地個案、入境者染疫人數在農曆新年後數周內沒大增，可考慮以快測取代核酸或取消檢測要求。

本港昨日新公布9379宗陽性個案，為上月6日以來首次低於1萬宗，另增75宗死亡。本報昨日報道近日死亡個案已打3針的比率上升，孔繁毅稱有留意上述情况，其中不少已打3針的離世個案，距離接種第3針已超過半年，另有較多人接種科興疫苗。他呼籲長期病患和接種3針已滿半年的長者盡快接種復必泰二價疫苗作加強劑，另應每年入冬前接種新冠疫苗。

醫局：近3700員工中招未返崗位

另外，醫管局發言人回覆本報，截至前日（9日）有3685名染疫員工尚未返回工作崗位，局方將密切監察人手狀况，有需要時將調配人手。

（新冠疫情）