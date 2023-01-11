5專家顧問撐撤隔離令 李家超：按情况調整

【明報專訊】內地及澳門近期撤銷新冠患者隔離要求，特首李家超昨日被問會否放寬隔離令等防疫措施時稱，將根據本港重症和公立醫院服務情况等調整措施。據了解，特首上周曾與抗疫專家顧問團開會，撇除一名專家沒出席，其餘有份開會的5名專家均認為新冠在港已成風土病（endemic）、現已可取消隔離令，實際推行時間要由有關部門決定。政府專家顧問孔繁毅昨日解釋，隨着本港已建立「混合免疫屏障」，近日患者病徵輕微，已有足夠條件撤銷隔離令。
李家超昨日形容數據屬考慮會否取消防疫措施的「決定性的原則（deciding principle）」，港府將根據重症、死亡個案等數據及本港實際情况調整。
港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅在港台《千禧年代》稱，估計本港有近500萬人曾染疫，配合疫苗接種率，認為現已建立混合免疫屏障，加上內地已將新冠病毒當作一般呼吸道病毒，本港「有晒條件取消隔離令」。他說取消隔離令後，染疫市民退燒後如身體狀况許可，就能戴口罩上班。
本港與內地首階段通關下，任何人往返兩地須持48小時內核酸陰性證明，孔繁毅認為在近日疫情高峰期及農曆新年人流較多時，措施有一定作用；若本地個案、入境者染疫人數在農曆新年後數周內沒大增，可考慮以快測取代核酸或取消檢測要求。
本港昨日新公布9379宗陽性個案，為上月6日以來首次低於1萬宗，另增75宗死亡。本報昨日報道近日死亡個案已打3針的比率上升，孔繁毅稱有留意上述情况，其中不少已打3針的離世個案，距離接種第3針已超過半年，另有較多人接種科興疫苗。他呼籲長期病患和接種3針已滿半年的長者盡快接種復必泰二價疫苗作加強劑，另應每年入冬前接種新冠疫苗。
醫局：近3700員工中招未返崗位
另外，醫管局發言人回覆本報，截至前日（9日）有3685名染疫員工尚未返回工作崗位，局方將密切監察人手狀况，有需要時將調配人手。