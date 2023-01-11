李家超：或對藥房設「自律限制」 未否定立法 上周晤衛署 藥房商會：有共識自願限售

巡上水旺角15藥店

買撲熱息痛有限有不限

本報記者昨午到上水及旺角分別到訪8間及7間藥房，以顧客身分查詢撲熱息痛藥物。上水8間藥房中，兩間稱沒有該類藥物，有4間不設限購，記者提出買10或20盒都有貨，另有兩間限購，當中1間出售兩款「必理痛」，分別售68及98元，職員稱存貨不多，每人限買1盒；1間藥店指定幸福及必理痛的藥物限買各兩盒。

上水新康街其中一間不設限購的藥房，有售58元一盒、含撲熱息痛成分的「美達安痛寧」藥片，記者問「10盒有無貨」，職員回應「計55元（一盒）給你」。記者隨後發現該藥店附近的屈臣氏，同款包裝藥物售29元。

記者到訪的旺角7間藥房均沒限購撲熱息痛藥物，有藥房以簡體字在門口玻璃櫃立牌稱「本店有售撲熱息痛」，櫃中展示必理痛及幸福等牌子的藥物，職員稱兩款必理痛均售195元一盒，「得番幾盒」，該店亦有樂信及其他散裝撲熱息痛，職員指該些存貨多，沒有限買。另有藥房稱僅剩3盒必理痛，每盒98元，記者問可否買下所有及價錢，職員回應稱「（總額）平4元」。

張德榮：「適當數量」未定義

商會、本地藥廠代表等上周五（6日）曾與衛生署藥物辦公室舉行視像會議，有份出席的港九藥房總商會副理事長張德榮昨說，席間有共識以「自願」性質解決藥品供不應求問題，例如自願限售「適當數量」退燒止痛藥予單一顧客，落實日期及「適當數量」定義則未有定論。

張德榮稱若以自願性質解決問題，難就違例情况訂立罰則，料藥房本着社會責任遵守規定。立法規管銷售退燒藥方面，他稱日後若供求恢復穩定，亦難於短時間內撤銷限制，故商會反對該建議。他指，近日退燒止痛藥搶購潮已降溫，之前缺貨的某一兩個品牌已恢復供應。

立法會議員陳凱欣認為，如針對顧客大手買藥帶回內地，在零售層面規定限購成效不大，建議限制出境藥物數量，惟強調任何立法途徑都應該是最後一步。

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