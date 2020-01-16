毋須負壓房 13私院6收染疫者住院 何兆煒料內地人需求不大 衛署囑政府口服藥優先留港人

港安：擬收更多確診者

養和：按承載量收病人

綜合各私院回覆，養和、中大、聖保祿、播道及兩間港安醫院表示正接收或將接收新冠病人。中大醫院稱會跟隨指引，繼續協助醫管局接收公院轉介新冠病人，亦會接收自費患者，目前所有新冠病人會集中在同一病房醫治。荃灣及司徒拔道港安醫院稱，一直有接收小量新冠病人住院，最近積極計劃接收更多確診病患。

養和醫療集團首席醫療總監陳煥堂稱，去年起已提供門診或遙距診症，院方因應適合治療新冠患者的房間承載量而接收病人，未來會就政府最新指引作出安排。播道醫院表示已準備好配合政府措施，並因應醫院病房供應情况，為新冠患者提供適切服務。

衛生防護中心日前去信業界呼籲為新冠病人提供服務，並更新指引列明可按處理其他呼吸系統疾病的形式收症，毋須用負壓隔離病房。何兆煒向本報表示，上周與政府衛生部門開會講述指引，衛生署建議私院使用獨立病房接收新冠病人，或於普通病房劃分隔離區並加裝空氣清新機，做法與公院相若。他相信業界會較願意收症，接收多少則按各自收症優次而定。

身兼聖保祿醫院醫務行政總監的何兆煒表示，該院原本有6張負壓病牀，現時騰空一層作為隔離病房共21張牀收新冠病人，即增2.5倍牀數，並正購入合規格空氣清新機，日後若能於普通病房收症便可更具彈性。通關日前恢復，被問到內地人在港染疫入住私院需求，他料跨境者大多較健康，主要用門診服務，未必需住院。

倘政府口服藥向非港人處方

須先上繳6000元自行「追數」

染疫港人可免費獲處方政府購入的兩款新冠口服藥，衛生署會向私院提供有關藥物，私院現時亦可自行向藥廠買藥。何兆煒稱，政府代表於會上明言希望私院將政府口服藥優先留給港人，非港人則處方私院購入批次，如向非港人處方政府口服藥，私院要向政府繳交每個療程逾6000元費用，再自行向病人收回費用，故若出現「走數」將由醫院承擔。

何兆煒透露聖保祿醫院早已購入默沙東口服藥，輝瑞口服藥未來數天到貨，會按自身收費向非港人處方，金額不便透露。

至於其餘7間私院，明德國際醫院表示現時為新冠病人提供門診服務及視像會診，如需要會為合資格病人提供口服藥；嘉諾撒醫院稱將配合指引作內部評估及進一步安排；港怡醫院稱一直按服務能力、人手、配套等提供適切服務。餘下4間私院至截稿前無回覆。本報向衛生署查詢會議內容及私院處方口服藥指引和程序，截稿前未有回覆。

陳凱欣倡加建負壓牀列續牌條件

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣期望，私院不要因擔心傳染病影響運作而拒收症，亦質疑私院過去幾年抗疫支援不理想，建議政府長遠檢視私院續牌條件，要求加建指定數量負壓病牀，緊急情况下可被政府徵用，以應對日後再出現新發傳染病，其餘時間可作其他用途收症。

明報記者

（新冠疫情）