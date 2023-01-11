高鐵爭周日重開 李家超：已做好準備

田北辰料周日首班8時開

港鐵回應稱，高鐵香港段將不遲於周日（15日）開始提供短途列車服務，往來西九龍站至福田、深圳北、廣州南及廣州東新站點，高鐵團隊正密鑼緊鼓為通關做好準備，包括檢查設施及商舖設備、安排員工陸續返回原來崗位培訓及做準備、與服務營辦商及業務伙伴溝通，以及作不同演練等，確保一切運作暢順，並會適時公布進一步消息。

實政圓桌立法會議員田北辰預計，高鐵首班車將於周日早上8時從西九高鐵站開出，並會「歷史性」駛往新增的廣州東站。他表示，高鐵重開初期只提供短途服務，只會往返深圳及廣州，至於較長途的北京、上海等地則暫未有確切開通日期。

未來8周配額已用17%

內地與香港已通關，李家超昨稱，從周日及周一（8日及9日）情况可見，口岸運作暢順。現時每日配額北上及南下約各6萬，他說未來一兩日尚有三成至四成餘額可供預約，而接近農曆新年的年廿九（20日）最受歡迎，已有九成多配額被預約，年廿八（19日）及年三十（21日）亦非常受歡迎，目前尚餘部分名額。他說，預約系統容許市民預約未來8周的日子，目前預約人數佔配額約17%，相信稍後會持續上升，港方每日會與內地有關單位溝通協調，待觀察數天後，兩地政府將檢討實際運作，包括可否調整口岸及人數等方面的措施。

港鐵工會「港鐵新動力」內務副主席陳凱暉稱，暫未得悉高鐵通車的消息，但通關數天整體安排大致暢順。據他了解，港鐵已增聘人手包括聘請退休員工到上水站，協助人流管制及提供乘客資訊等工作。昨日截至下午5時，港鐵表示共有1.3萬多名跨境乘客使用東鐵線落馬洲站，即低於每日3.5萬通關名額。

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