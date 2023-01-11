中韓角力牽連 港赴韓限飛仁川 旅社取消新春釜山團 「生意開始好又要捱」

港府稱不合理 函韓促取消

特區政府發言人昨發聲明稱限制不合理，已隨即去信韓國當局，並聯繫韓國駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求對方取消有關限制。運輸及物流局長林世雄表示，會嚴正表達特區政府的反對意見和理據，並提醒本地航空公司盡快向受影響乘客交代最新安排及提供協助。入境處回覆稱暫未接獲港人求助。韓國上周六（7日）已要求香港入境旅客要做核酸檢測。

快運39航班受影響

國泰：現只往來仁川

據機管局網頁，昨日未有航空公司提供客機直飛釜山及濟州，7班飛韓客機均以仁川為目的地，至本月下旬才有客機直飛釜山及濟州，全屬香港快運。香港快運官網顯示，原定本月22日至下月底共有39班往釜山及濟州航班，昨日均顯示「已客滿」。香港快運回覆稱，往返首爾仁川航班會如常運作，公司將及時向客戶和公眾提供最新消息。國泰航空回覆稱現只運作香港往來首爾仁川的航線。

另禁港澳客仁川轉內陸機

港澳旅客不可在仁川轉乘內陸機，但仍可在其他機場如金浦機場轉機，亦可轉搭韓國高鐵或搭船往釜山及濟州。縱橫遊執行董事袁振寧稱，現時往仁川機位緊張，改機票費用亦貴，故旗下兩個農曆新年期間往釜山、收費7000多元的旅行團將取消，共涉40至50人；而下月原定每周均有團往釜山，將安排退款，或視乎其他航點機位及旅客意願改行程。

縱橫遊：多國限港客 接大量查詢

袁振寧表示，1月至2月赴韓國的客戶九成往首爾，故今次措施影響不算大，但如延長則有影響，因釜山、濟州3月至5月屬花季，將是旅遊旺季。他慨嘆多國對本港旅客施加入境限制後，旅行社每日均收「成千上萬」電話查詢，「有客直情打來問執唔執篋好，有時我哋都唔識答」，職員感無奈及吃力，當中以日本防疫限制「改完又改」最傷，九成日本團友終選擇退款，營業額大受影響。他說，觀察到2月及3月報團人數明顯放緩，業界「不識評論」防疫限制是否涉外交政治，但料風波影響本港旅遊界復蘇進度。

東瀛遊執行董事禤國全表示，3個農曆新年釜山團受影響，共涉60多名團友。他認同今次限制對業界打擊大，「捱了兩三年生意開始好番，現在又要再捱」。

至於轉機限制，大韓航空及韓亞航空均提供香港至仁川再轉機往釜山及濟州航線。大韓航空客戶服務方面稱，因班次不止港澳客乘搭，故不會取消航班，受影響乘客可向客服查詢改機票或退款。

明報記者

（新冠疫情）

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