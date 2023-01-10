內地未准復辦 旅議會料下月方有南下團

【明報專訊】本港與內地前日恢復通關，內地昨日起恢復辦理赴港旅遊自由行簽注，不過據本港入境處數字，前日5046名內地客訪港，只為疫前日均10萬人次的5%。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，臨近農曆新年大多內地人留下過年，加上內地當局仍未批准復辦到港澳旅行團，故訪港內地客未大增屬預期之內，料下月才有旅行團南下，初期每日10團。有旅行社稱南下旅行團未獲准復辦，但可提供北上自由行套票，若高鐵下周開通，料旅行社可推出代訂高鐵車票及酒店套票。
料高鐵重開初期每日一兩團北上
楊淑芬說已向內地旅行社了解，本月內不會有內地團到港，若內地當局批准，料最早下月初復辦赴港旅行團，初時每日10團，每團約30至40人，自由行亦預料下月中才有望較明顯回升。
楊說本港旅行團已可入境內地，但數目不多，若下周高鐵開通，每日或有一至兩個「高鐵團」，但整體同樣需待農曆新年後才復蘇，數量估計較南下訪港團多，每日可有10多團。
運輸及物流局長林世雄昨稱，高鐵首階段會先開放短途路線（見另稿），即只到深圳及廣州等。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，只要列車可到深圳北及廣州南兩個「超級轉車站」，市民要到訪內地各城市已很方便，加上復運時會有往廣州東站的新班次，預計高鐵開通後專門經營廣州短線遊的旅行社生意有望升一兩成，料不少會復辦搭高鐵北上的溫泉旅行團，三天兩夜約1000元，估計會受歡迎，另會代辦酒店及高鐵自由行套票等。
酒店業稱房價僅微升 寄望下月
酒店業主聯會經理陳媛妍說，通關後訂房量僅微升10%，酒店房價因旅客不多而供應充足，故亦僅微升10%。她估計因自由行簽注剛復辦，申請需時，故未有太多客來港，期望下月或五一黃金周會有較大增幅。