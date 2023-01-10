通關即赴穗會老友購物 港人稱為日後常去「試水」

稱過程順暢 申報核酸「卡住小小」

昨早8時許，潤哥由屯門出發到深圳灣，耗時約半個鐘過關。84歲的他放眼四望人潮，自評「今日過關年紀最大一個」，形容過程「很多人、很順暢、很開心，除了核酸（海關申報）卡住小小」。疫情爆發後，進出內地口岸須在網上申請海關健康申報碼，許多不擅使用電子設備的長者依靠職員協助。

千禧年初曾居穗10年，潤哥的北上之路既陌生又熟悉。他對廣深高速公路瞭如指掌，「過咗這條橋，就由深圳進入東莞」、「隔離到中山高速就快修好，之後都要過去看看」；車進入廣州市區，更是一路望一路點評，「以前好繁忙好多車，最塞車是這條人民橋……」高速公路兩旁舉目不暇的新地盤，亦令他感嘆「變化好大」。

3年未見，潤哥與老友靠微信保持聯繫，昨日約定到位於荔灣上下九步行街的「廣州酒家」飲茶。潤哥口中的「五嫂」帶着妹妹阿娟和阿妹前來，4人叫足荔灣艇仔粥、馬蹄糕、蝦餃、燒賣、牛肉腸、炒麵同灌湯包。埋單用AlipayHK支付，換算370港元，潤哥評價「招呼服務好，食個環境同情懷！價錢就唔見得平過香港，質素亦都係」。

電子支付普及後，北上不再需要「唱錢」。潤哥飲完茶又拎着手機，到附近一德路買海味辦年貨，元貝、蠔豉、豬腳筋各一斤，共花527港元。

受限核酸即日返港 「過兩日到澳門」

因要趕在現時規定48小時的核酸陰性證明有效期內過關，潤哥下午3時即同老友道別，搭車回到深圳，傍晚5時半經由福田口岸返回香港。「以前一般留兩日，住一晚。」潤哥說今次先過來看看，過兩天還要去澳門探酒店和賭場。

明報記者 劉曉宇

（新冠疫情）