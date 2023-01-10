高鐵擬周日開 工會料班次較疫前少

或周四售票 只往返深圳廣州

高鐵因疫情停運前，由香港開出的短途列車來往6個目的地，包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛及廣州南，長途列車則來往北京西、天津西、上海虹橋等12個站。港鐵昨回覆稱，高鐵香港段復運時將提供短途列車服務，往來西九龍站至福田、深圳北、廣州南及廣州東新站點。廣州東站是廣州市心。

港鐵上月底曾稱高鐵會在本月3日起試車。香港鐵路工會聯合會主席林偉強昨向本報透露，港鐵最終未有安排高鐵於3日試車，前日（8日）才首度試運，集中安排車長重新熟習以廣州為終站的路線，暫未聽聞會試行長途路線。據悉，高鐵昨日亦有試車，而昨日試車時間表中，首班預計會載客的列車早上8時25分由西九龍站開出，全日共有11班車駛往深圳北及廣州東等站。

昨試車時間表全日僅11班

按港鐵網頁行車時間表，疫前單計短途列車，每小時均有5至6班車。以往首班往福田列車早上7時03分開出。林偉強稱，若高鐵參考昨日試車時間表復運，班次密度將較疫前大減，他不了解最終高鐵班次時間表，但相信復運初期班次較疫前疏落。

至於高鐵西九龍站口岸會否設通關限額，消息人士分析，高鐵車票與機票、港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）來往香港與珠海的車票等均採實名制，即不計入單向各5萬名額中。

（新冠疫情）