復辦赴港旅簽首天 京穗現人龍 7工作天審批 料下周起內地客逐步增

明報記者 王佩凡 林迎

通關首日內地客入境佔11%

本港與內地免檢疫通關首日（周日），出入境者仍以本港居民為主（見表）。據香港入境處數字，周日有46,098人次入境香港，其中3.51萬為香港居民，佔76%；內地訪客5046人次，佔約11%。與一周前（1日）相比，當日入境本港內地旅客為2193人次，佔總數6%，反映通關後入境本港內地旅客較一周前有增長，惟比例仍小。

至於港人北上配額登記，據政府資訊科技總監辦公室數據，截至昨午6時，本港累計逾47萬人透過網上預約於未來8周出境前往內地。

內地昨日起才恢復辦理赴港旅遊簽注，內地居民赴港簽注分個人簽和團隊簽，旅遊簽注在封關期間停止簽發，因最長有效期不超過一年，料大批人須重新辦證。

京朝陽分局300多人輪候

多盼來港玩 購物意欲遜疫前

在北京朝陽分局出入境接待大廳，昨門前大排長龍，辦護照和港澳旅行簽注的人佔絕大多數，入內辦理業務需要取籌排號。至昨午4時許，號碼輪候至300多人，很多人等近一小時，排隊人數持續增加。輪候辦理簽注的人中，不少在疫情前曾多次到訪香港，大部分受訪者表示，得知通關消息後立刻就來辦簽注想再赴港遊玩，但不少人表示，購物欲望沒有疫情前強烈。

從事商業地產的安先生向本報記者稱，他此次打算一個人去港澳旅行10天。他說過去多次赴港，很喜歡吃尖沙嘴的牛雜和港鐵太子站附近的港式火鍋，是次行程亦是為了香港的美食。問及是否打算在港購物，他表示「現在東西哪裏都有賣的，沒必要去香港買，現在香港的價格優勢也不太充分」。

在廣州荔灣區公安局出入境辦證大廳，廣州市民周先生預約到櫃枱辦理赴港簽注，他說疫情前每年至少去一次香港，購買一些生活用品，這次未有具體赴港計劃，只想「先把簽注辦起來」。帶女兒前來的麥小姐則是重新辦理通行證，她說女兒的通行證到期，申辦新證要7個工作日，她也同時申請香港簽注，到時一併領取。

工作人員：網上辦理未恢復

辦證大廳工作人員稱，過往網上辦理簽注的功能仍未恢復，全部只能人手辦理，除手機預約櫃枱服務外，60歲以上老人可以在現場「預約機」上填寫信息，然後領取現場籌號，再到櫃枱遞交資料。

（新冠疫情）