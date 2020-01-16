玩具展復辦 逾250內地展商參與

有展商感人流較往年少 有買手有收穫

來自汕頭的玩具車展商負責人陳先生表示，2019及2020年均有參加實體展，認為通關肯定對銷情有幫助，因為可以吸引更多內地買手參展，但他稱今年人流較之前少，加上新冠疫情影響近3年，「大家都過得不容易」，對銷情感到不樂觀，「唯有往前看吧，後面3天還不清楚」。同樣來自汕頭的玩具參展商副總經理蔡小姐說，今次是第三年參展，一直等待復辦實體展覽。她稱昨天是通關後首個工作日，可能內地買手未有計劃或趕及來港參展，導致國內買手較少，但昨早已經與3個外國買手洽談，因此仍然對銷情感到樂觀，有信心銷售額較2020年多。

首次到場的本地玩具零售商買手何先生表示，疫情期間只能在網上與內地玩具商洽談以及看樣辦，未能確保玩具的質素。他指通關後內地玩具商終於可以來港參與實體展覽，可以親身試玩及了解玩具的質料。他透露已初步跟兩間參展商洽談。

通關後昨日特意來港的廣州買手王先生說，疫情期間內地亦停辦玩具展，對於本港玩具展復辦感到高興，期望物色到合適的玩具到國內售賣。

貿發局同時在會展主辦第14屆香港嬰兒用品展，以及第21屆香港國際文具及學習用品展，連同玩具展，3個展覽共有超過1000間來自17個國家及地區的展商參與，較2020年約2950間展商少逾六成。另外，今屆展覽有超過1萬名買家登記參展，當中約四成為非本地買家。

（新冠疫情）