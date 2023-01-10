內地人到港打二價 養和今起可預約收費1800

有私醫首批100劑預約滿

德信醫療旗下位於銅鑼灣的醫療中心上周六起供非港人預約自費接種二價疫苗。德信醫療行政總裁蘇翩翩表示，上周六打針的內地人多為「港漂」，在通關回內地前打針，昨日多數是通關後來港的內地人打針。她稱首批100劑二價疫苗預約已滿，但中心並非疫苗注射中心，故入貨量不多，當預約滿100人後才會再訂貨。

昨午一名內地大學生到該中心打二價疫苗，他稱4天前已到港，本身在內地已打3針，因為到港轉機，故趁機打針。德信醫療每人收費2800元，三人同行每人2000元。

有私院觀望 聖保祿暫不提供

尚至醫療原定昨起提供自費二價疫苗，盛惠1880元，惟稱由於供貨問題，未能提供服務，首批疫苗最快下周一到貨，昨已收到過百人查詢二價疫苗資訊，部分完成下周一預約。

私院方面，養和醫院副院長暨養和醫療集團首席醫療總監陳煥堂表示，今起可供非本地接種者預約接種復必泰二價疫苗，預計最快本月中到筲箕灣養和東區醫療中心「家庭醫學及基層醫療中心（港島東）」接種，收費1800元，包括疫苗費、注射費及醫生費。

何兆煒相信私院對是否提供自費二價疫苗抱觀望態度，因基本上只有內地市場，聖保祿醫院暫無打算提供，將檢視實際需求和通關人數再決定。他稱每瓶二價疫苗要「一開六」，如難籌組每日6人接種便會浪費疫苗，醫院要「mark up（加價）」涵蓋損失，價錢太高亦難吸客。

（新冠疫情）