內地查南下者鬆緊不一 議員促政府反映

據港府公布首階段通關要求，任何由內地到香港，或由香港到內地者，均要取得48小時內核酸檢測證明。在深圳福田口岸往香港的「初查入口」，昨有多個告示牌以簡體字列明「請出示48小時核酸陰性證明」，下午有至少3名戴着「深圳口岸」臂章、制服胸口印有「保安」字樣人員，負責檢查旅客的核酸報告。

有人未示核酸報告 提供申報碼獲通行

本報記者昨午2時37分起在場觀察15分鐘，其中一名職員僅抽樣查核，其間28名旅客只被檢查內地海關「健康申報」二維碼、沒提供核酸報告仍被放行；1人手持紙本檢測報告，未申請健康申報二維碼，不能通過；3人被查問是否持有48小時內核酸證明，在出示後可通過。另外兩名職員則要求旅客逐一出示檢測證明才放行。

田北辰：非政策不清 而是執法不嚴

在運輸公司工作的香港居民朱先生昨早到內地，下午打算經福田返港，但其核酸報告遺留在朋友處，一度被拒通過。他其後在等候朋友送遞檢測報告期間再嘗試經過該「初查入口」，只出示健康申報二維碼，順利通行。

田北辰向本報表示，認為情况反映「非內地政策不清晰，而是內地口岸人員執法不嚴」，促港府與廣東省相關部門反映，要求前線人員逐一、嚴格檢查出境來港者核酸檢測證明，「港府可向內地反映，觀感上很差，從抗疫立場而言亦不安心，相信內地當局亦不想予人感到觀感差」。

他又認為，要求口岸人員逐一檢查核酸證明程序上可行，因通關初期人流不多，「如果我（本港）都可逐一檢查，有何理由他（內地）未能逐一檢查呢？又不是30萬人南下」。

明報記者 鄭律銘

（新冠疫情）