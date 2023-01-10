疫歿者已打3針比率增 近月佔逾半 許樹昌：不少接種第三針逾半年 免疫力減

近4周病死率0.25% 打3針病死率0.19%

本港昨日增11,641宗陽性，11,318宗屬本地感染；醫管局公布多64名患者離世，其中32人料與染疫有關。本報分析過去半年死亡個案數據，最近4周（上月7日至本月3日）錄得1215宗死亡，其中54.6%的人生前曾打3針，與5個月前（去年7月20日至8月16日）的23%相比增近1.4倍。呈報個案病死率方面，最近4周為0.25%，打3針病死率則為0.19%。

許籲滿6個月應打第四針

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台《在晴朗的一天出發》表示，去年底參與醫管局的染疫死亡個案分析，發現近期已接種3劑新冠疫苗的死亡個案增加，不少人距離打第三針相隔超過6個月，免疫水平開始下降，呼籲市民滿6個月便應打第四針，長者和免疫力弱等高危群組應相隔3個月打第四針。翻查資料，過去一周（1月3日至9日）平均每日有1.3萬人打第四針，較上月初（上月6日至12日）日均近7000人接種增加近倍。

被問目前公營醫療系統承受重症能力，許樹昌稱可參考需聞氧氣及入住深切治療部的人數，因聞氧氣反映出現呼吸衰竭，而目前約有50名新冠病人入住各公院深切治療部，情况遠比去年初好，當時每間醫院有20至30人留醫深切治療部。醫管局昨公布776人正接受氧氣治療。

何栢良：多打科興 減檢測統計上令重症率升

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目稱，近日不少重症和死亡個案已打3針，大多打科興疫苗。對於近日重症率和病死率上升，他說政府近日減少核酸檢測，令染疫呈報人數減少，統計上將令重症和病死率上升，惟他認同目前重症和死亡情况處於高水平。他預料通關短期內對重症和死亡情况影響不大，惟憂慮近日北上港人於農曆新年後返港，或會引發新一波疫情。

新冠患者在內地和澳門已毋須隔離，對於港府曾透露將適時調整強制隔離安排，何栢良建議將新冠病毒病從法定須呈報傳染病名單刪除，反映已變成風土病，並建議取消隔離令初期採取過渡安排，讓檢測陽性者可取3至4天假期，否則或令市民湧往求診以索取病假紙。

明報記者

（新冠疫情）

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