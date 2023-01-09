持免費檢測短訊被拒北上 另有內地人即場預約過境

昨有不少內地居民趕在通關首日過關，住在深圳的張先生與妻子帶着子女，準備來港轉機去日本，但在關口被攔下。他說之前經常來港，以為通關就是直接可以過，不知道要預約。他們即場掃碼預約時，仍有大量名額，成功預約後馬上離境。

玩具展今起復辦 東莞廠商運貨到港

新冠疫情持續近3年，貿發局今日（9日）起在會展復辦香港玩具展。昨在深圳灣口岸，有東莞玩具廠商將數大箱貨物搬到香港準備參展。東莞享益啟玩實業有限公司總經理裴彥卿說，他們3年前已交訂金，打算每年來港參展，但最終未能成事；而參展剛好趕上通關，希望客流可以多一些。

民政及青年事務局長麥美娟昨巡視鄉郊代表選舉票站後，被問及局方將會如何組織地區人士，提醒市民過關前須做付費核酸檢測，麥美娟稱特別在通關初期，部分市民不太熟悉相關措施，包括用錯核酸報告，但很多地區人士協助市民網上登記時，有再三提醒出境者相關步驟，而她首日到地區議員辦事處協助長者登記時，同樣有提醒他們48小時前做付費核酸測驗，相信地區人士都會提醒，相關問題很快可以處理到，過程亦應會順利。

（新冠疫情）