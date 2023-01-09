全面通關盼愈早愈好 李家超：會留意水貨客問題

新華社稱深港周內分析實施情况

李家超昨視察落馬洲支線／福田管制站運作後說，首階段陸路口岸，有5萬名額和另外其他口岸的1萬人，該個總人數安排符合需求，會視乎進度適度增加配額照顧所有市民需要，透露未來只會是更寬鬆、有更多名額讓市民暢順通關，最終希望回復到新冠疫情前的全面通關，不需要有任何配額安排。他相信通關後需求會擴大，因為有很多市民會有安排和想法，兩地政府、口岸與保安局會密切留意整個過程，再決定何時走下一步，讓口岸方面的事務，以及人數安排再加大。

新華社引述消息稱，深港兩地會在實施通關後一星期內，即周日（15日）或之前分析首階段整體實施情况，在雙方形成一致意見基礎上，再研究安排實施第二階段通關安排。

本報記者昨早在深圳福田口岸，見到有從本港入境深圳的旅客，行李塞滿多排疑似止瀉藥物，目測最少有20盒。該旅客並在口岸外的行人路取出藥物，蹲在路旁整理。

陳國基：來港者暫不多 水貨客問題不會太嚴重

因應水貨客問題，政務司長陳國基昨日稱，當局有由副政務司長卓永興帶領的小隊監察情况，而本港一直都有行之有效打擊水貨客的措施，加上來港人數暫時不會太多，估計水貨客情况不會太嚴重。澳門昨日起禁止以個人自用或消費貨物名義，攜帶過量抗疫藥物及用品離境，即藥物限量出境，香港則暫時沒相關限制，除非旅客攜帶受管制藥物出入境，才要出示由衛生署簽發的許可證。被問及會否限制攜帶藥物出境時，李家超昨未有回應。

（新冠疫情）