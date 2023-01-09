北上港方嚴查核酸 南下叫自行申報 保安局稱兩地各採有效方式 首日逾9萬人次過關

明報記者 施晉宇、劉曉宇

根據入境處數字，截至昨晚8時，各個管制站共有56,852出境人次及35,367入境人次，即當時未用盡每日出入境名額。本報記者昨早分別以香港居民和內地居民身分，經港鐵落馬洲站前往深圳福田口岸。其中經「香港居民」通道過關需時約40分鐘，而經「內地居民」通道過關需時約20分鐘，快近一倍。過關流程（見表）大致暢順，兩地相關人員在旁協助。唯一較多人聚集位置，是往返兩地口岸前，需要透過應用程式微訊「海關旅客指尖服務小程序」填寫健康申報表，包括個人資料、健康狀况，及是否持有48小時內陰性核酸報告，以獲取另一個二維碼過關。記者訪問得知，不少旅客稱未知內地有這安排，且不乏不善於使用電子產品及網絡的長者，需由職員指導。

不少人不懂微信填健康申報

本報記者觀察，港人或旅客由在香港落馬洲口岸準備出境前，本地職員會逐一檢查出境者的文件，包括核酸檢測報告；惟在深圳福田口岸南下，記者發現當地職員未有要求出境者出示報告。其中深圳抵港的馮小姐稱，過關時無職員檢查自己的檢測報告，只着她與同行朋友自行作健康申報。記者再在落馬洲口岸訪問逾20名抵港者，當中只有兩人表示曾有人檢查報告，惟形容「過程很隨意」看看。記者亦發現，旅客抵達香港口岸時，無港方人員驗查核酸報告。

陳凱欣倡應用程式可上載核酸報告

立法會議員陳凱欣說，由於昨天是首日通關人流較多，相信當局或在行政上作出彈性安排，期望出境者自律申報健康情况，而未有逐一檢查陰性核酸報告。她認為最理想是逐一檢查紙本報告，由於兩地疫情狀况規模不同，相關措施才能科學地確保往返兩地的人不會對當地疫情帶來風險，惟同時認為要給予前線人員適當的空間逐步調整。她建議當局可在相關的申報應用程式中，增設上載核酸報告的功能，節省檢查時間外，並可確保執法人員抽查和追蹤懷疑有問題個案。

觀察一周如無大礙 梁子超：可撤核酸要求

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港具有群體免疫屏障，即使個案進入社區亦不會構成風險，而現有通關限制主要為控制跨境人流，單靠配額制已可做到。他相信觀察一星期已足以反映通關對本地疫情影響，屆時可取消核酸檢測要求。

李家超昨早聯同政務司長陳國基等人視察落馬洲支線／福田管制站運作。他透露預約最受歡迎的時間是年廿九，仍有大概1000個名額可供預約，若市民一定要當日出發，未必能選擇心目中最理想的口岸，或要經其他口岸過關，但認為現時總人數安排符合需求。

政務司長陳國基說，為減低跨境感染風險，港府與內地商討後，決定採用48小時核酸檢測要求，指這對雙方的醫療系統都有保障。他又稱，香港本身接種疫苗情况頗理想，現時通關對醫療系統不會有很大影響。

（新冠疫情）

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