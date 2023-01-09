獄外復常加探續停 社民連斥「雙重懲罰」

懲教：減傳播風險 適時檢視安排

過往在囚人士除了每月兩次探訪，可申請直系親屬兩次額外探訪；未定罪還押者則可每日探訪一次。去年初爆發第五波疫情，懲教署2月暫停所有還押及在囚者親友探訪，同年3月起逐步恢復，惟額外探訪暫停至今。署方回覆本報查詢時表示，為減低病毒流入懲教院所風險，繼續暫停在囚者的額外探訪，會因應疫情發展適時檢視相關安排。

立法會前議員梁國雄早前因社運案件入獄，現時因初選案還押。其妻陳寶瑩表示，「加探」讓在囚者與家人每月多見兩次，有助支援他們的情緒和精神健康，親屬亦能多了解其近况。她指出，政府已取消大部分防疫措施，還押者亦已全面恢復正常探訪安排，質疑署方基於什麼原因未能恢復「加探」。關注囚權的立法會前議員邵家臻表示，「加探」對在囚者非常重要，「探訪多一分鐘得一分鐘，多一次得一次」，冀探訪安排早日復常。

陳克勤稱人手緊 料短期內恢復

民建聯陳克勤表示，近期確診增加，據他向懲教署前線了解，不少人員染疫，導致人手更緊絀，倘恢復「加探」變相增加一倍工作量，內部難以應付。他稱，署方在個別特殊情况有批准額外探訪，例如親友從外地來港探訪。陳又稱，懲教署一向鼓勵親友探訪在囚者，不認為署方故意暫停額外探訪，相信紓緩人手問題後短期內可恢復。立法會議員狄志遠認為政府已取消大部分防疫措施，舉例指安老院舍已放寬探訪限制，懲教署做法不理想，影響在囚者接觸親友的權利。

明報記者 鄭啟智

（新冠疫情）