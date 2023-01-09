上水拖篋潮未復見 賣年花藥房：業主聞通關即加租

買藥買校服 跨境生家長：過關冇乜人

內地旅客李女士昨日來港到上水購物，其子女是跨境學生，3年來均在內地上網課，通關後終可回港上課。她說，香港各樣貨品價格較以往貴，今次到港主要目的是購物化妝品及日用品，預料花費數千元。內地客陳女士則稱到上水為15歲跨境生兒子買校服，及替父親買活絡油等藥物。她稱3年來未有來港，也未能參與學校家長會，兒子對通關亦感開心。陳形容過關時「方便、好快，冇乜人」，「日日過來都冇問題」。

新康街有商店原以售賣化妝品及藥品為主，目前八成位置改售蘭花等年花。該店負責人李先生（化名）表示，去年「小試牛刀」賣年花，今年「發大嚟做」，「（如果）唔係賣年花，直情冇人行」。他稱租了該店8年，疫情期間有減租，惟業主上周通知將加租，「加一倍有多……一通關就一扯扯好高」。李稱對通關無期望，認為內地人購物模式已改變，三四個月後才能知經營模式能否持續。

旺角舖嘆冷清 珠寶店不敢入貨

旺角街頭也未見昔日拖篋水貨客人頭湧湧的景象，不少店舖稱通關首日生意冷清。珠寶舖負責人蓮姐稱不敢貿然入貨及加價，「現在入貨萬一與理想不配合，反而會浪費」，又擔心業主或趁機加租。藥房職員黃先生說，通關首日生意額與平時相若，街上內地客甚少，對通關持審慎樂觀態度。

市民曾先生為家人預約下周入境內地，昨到旺角一間藥房代父母買活絡油、雙飛人藥水等廿多盒藥物，「媽媽認為回家沒什麼能帶給姊妹，就一人帶一套藥」。

中原料舖租反價兩三成

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月中起舖市成交開始活躍，以餐飲為主，涉及零售、藥妝的洽商亦增多。他指業主近兩年的租金減幅頗大，消費區的減幅為40%至50%，甚至高達70%至80%，由於兩地通關，業主對未來舖位租金期望大，料續租及新租的反價幅度將達20%至30%。

（新冠疫情）