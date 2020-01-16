許樹昌料重症續增 倡通關不設熔斷 劉宇隆：南下者多年輕健康 護協：病房「緊張但非失陷」

醫管局稱急症室運作相若平日

本港昨日新公布14,113宗陽性個案，13,682宗屬本地感染。兩地昨日恢復通關，醫管局發言人回覆本報查詢時稱，各間公院急症室昨日的整體運作情况與平日大致相若，並無回應有多少「非符合資格人士」使用急症室服務。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨於無綫《講清講楚》表示，本港過去4周輸入個案中，從內地入境者排第三多，相信通關後本港陽性個案會增加，並「橫行」一段時間。

倘醫療超負荷配額或需減

許：劃一要求齊針入境較穩妥

對於何時可全面通關，他認為應該按重症和死亡比率分階段推行，如醫療系統能承擔便可持續放寬，否則可能要減少配額、收緊核酸檢測或實施接種要求，惟不宜制訂熔斷機制煞停通關。被問應否要求內地來港者須打齊針，許稱無謂辯論政策，惟個人認為應該與海外入境者做法一致較穩妥。

根據本報計算，新重症佔新呈報陽性個案比率，過去一周（1月2至8日）為0.40%，較4周前（去年12月5至11日）0.25%增加；同期病死率由0.17%升至0.39%。被問目前重症和病死率是否屬可接受範圍，許樹昌向本報表示，需視乎醫療系統有否嚴重受壓，並非單看個別數字決定，惟相信上月撤銷疫苗通行證後，未完成接種的港人可增加社會活動，加上部分內地人未打齊針，估計短期內重症率上升的機率較高。

公院內科病牀使用率117%

護協：遠未如去年初

醫管局數據顯示，最新一周（上月27日至本月2日）公院內科病牀使用率達117%，兒科病牀使用率則為61%。護士協會主席源志敏形容現時內科病房「緊張，不過不是失陷」，部分已加開約四成病牀收症，情况與往年流感高峰期相似，遠未至於如去年初爆疫，惟需觀察農曆年假情况會否惡化，相信如有需要醫管局會進一步削減非緊急服務。

撤核酸要求 劉倡待新春後

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，醫管局早前逐步放寬新冠病人住院隔離限制，有助病牀流轉，目前兒科病牀使用率維持於六至七成，屬可控範圍，未對人手構成很大壓力。他認為內地來港者大多年輕力壯，染疫重症風險低，相信通關後不會大增醫療系統負擔，政府可於未來一至兩周按實際需求增加通關配額，而入境前48小時核酸檢測要求對市民過關的方便程度影響較小，可考慮待農曆新年後方取消。

新冠患者在內地和澳門均已經毋須隔離，港府早前稱將適時調整安排。許樹昌於節目上稱，輕症或無病徵者遲早毋須隔離，可以佩戴口罩上班，長者、長期病患和免疫系統失調者等高風險群組則應該繼續隔離，以免病情轉差。他向本報稱，即使取消隔離令，仍應繼續呈報染疫，以助監察疫情走勢，亦相信如果市民定期接種加強劑疫苗，有關安排不會增加醫療負擔。

明報記者

（新冠疫情）