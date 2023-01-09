福田重現塞車「拉客仔」 消費點有人氣少港客

「塞了19多分鐘才到，很久沒這樣了」，福田口岸對開的裕亨路原本是出名塞車路段，3年封關一度變得順暢，恢復通關後又見人車爭路，旅客上上落落且往往行李較多，汽車喇叭聲四起。深圳市出動多名交警維持秩序，但仍難消長長車龍。深圳的士司機張女士昨日中午載客至福田口岸附近屋苑，沿路感嘆「3年未有過咁多人，第一次見塞車」；乘客亦說自己以往相同路線回家，車費只需十幾元人民幣，昨日則因塞車花了22元。

除此之外，一度銷聲匿迹的無牌載客「拉客仔」也再現江湖。在各口岸出入口，這些拉客仔一見人拉着行李就上前問「去哪去哪？」只要旅客稍停腳步，拉客仔就假裝幫忙拉行李，不斷勸說「你看那麼多人等的士，我車就在旁邊」，口岸義工和保安則束手無策。

港式茶餐廳：做唔停手

在福田口岸對面馬路，碩果僅存的一間港式茶餐廳也因滾滾人流變得客似雲來，店內不再只有街坊客，更多是拖着行李、背着背包，準備去香港或剛剛來深圳的食客。茶餐廳負責人表示，昨天生意「做唔停手」，感覺像回到封關前，估計生意額比通關前起碼好五成，又稱之後如開放更多名額，相信附近「吉舖」也會重新開張，回復熱鬧場面。

在港人昔日消費熱點東門、深圳書城及水圍等地，即使天空偶爾飄下小雨，但人氣不減，惟少見港客身影。人氣最旺的茶店內，年輕人三兩圍坐等待茶飲。店員表示，「疫情前有些香港人會過來（消費）吧，不過現在還沒有。」的士司機潘先生亦說，「他們（港人）以前來這帶比較喜歡去酒吧」，認為剛通關需要時間恢復。

（新冠疫情）