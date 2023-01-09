深圳灣文錦渡配額有剩 市民搭船稱較陸路方便

深圳灣口岸昨早6時半開放前已有過百市民排隊，口岸分內地及香港居民兩條隊，有市民說長時間沒見家人，前晚失眠，昨早啟程過關。有市民過關一刻仍未收到檢測報告，在旁等待。

文錦渡5000名額 昨692人次出境

文錦渡口岸每日5000名額，入境處稱截至昨晚8時只有692人次出境。上水廣場巴士總站有直通巴職員即場售票，有市民稱為免其他口岸難預約，故經文錦渡過關，文錦渡管制站昨早只有小量旅客過境。有貨車司機表示封關期間「無工開」，形容通關是好消息，但指48小時核酸檢測陰性為業界帶來不便。

港珠澳大橋口岸過關毋須預約只需金巴車票，昨上午通關順暢，完成出境手續約5分鐘。楊女士經大橋往江門探望80多歲母親，二人3年多沒見面，楊母經常催促回家，日前宣布通關她第一時間預購往珠海的上午10時首班金巴，形容「好開心、好激動」。

指深圳灣配額少 直通巴首階段不開長途車

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，昨日直通巴運作暢順，由於深圳灣口岸配額太少，業界難確保客量，大部分公司首階段都不開長途車，據他所知昨日只有一間公司開辦到廣州的直通巴。他說不少北上市民主要是返鄉，促請政府盡快增加深圳灣口岸配額，讓業界有足夠客量重開直達內地的直通巴路線。

部分往返香港及內地的海路航線昨起恢復，珠江客運來往深圳機場及中港城碼頭的航線，首班船昨早8時許開出。珠江客運稱，水路過關毋須網上預約，目前只恢復往深圳機場和蛇口的航班，相信月中前可增加恢復來往廣州、東莞及中山等城市航線。

明報記者 李泉 馬耀森

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