隔阻隔離不再 相擁相逢重現 情人緊抱家族團圓 口岸上演重聚故事

明報記者 陳子凌 林迎

異地戀兩年 站上花槽眺望歸人

深圳福田口岸連接香港落馬洲支線，是通關後最多人流的南下北上的關口。昨日清晨6時30分，工作人員打開入境大門，意味封閉3年的深圳福田口岸重開，而昨早6時不到，手持花束的趙小姐便到了口岸等着。

趙小姐說，她和在香港工作的男友楊先生在疫情期間相愛，過去兩年只能異地相思，基本只靠視像溝通。雖然半年前男朋友曾過來一次，但也只能小聚數日。得悉男友昨日來深圳，趙小姐一早打扮。隨着6點半陸續有人走出來，趙小姐心情既興奮又緊張，更一度站上花槽邊舉目眺望。接近上午7時，楊先生步出一刻，趙小姐按耐不住立即跑上前，兩人飛奔相擁。楊先生說，今次會逗留在深圳一個月，也帶了禮物給女方家長。

姐姐6時起牀 「就想快點接到妹妹」

「過關好多人，一見到有空檔就立即跑，好想快點見到姐姐」，在香港讀書的劉欣怡擁着姐姐丹丹說，丹丹昨日上午6時便起牀，「睡不好，妝也沒化，就想快點接到妹妹」，買了欣怡最喜歡的小蛋糕，丹丹一直在福田口岸等候，至7時還未見妹妹身影，丹丹眼神中有點焦急，不時望電話，「她沒內地手機，半小時前已說等着過關了，但不知過關後她從哪個門出來，她很高的，今天穿了灰色衣服，很好認」，心急的丹丹還叫記者幫忙「尋找妹妹」。

再等了半小時，一個灰色身影經過門口卻沒走出來，被眼利的丹丹發現，喊一聲「妹妹！」便急衝入口岸大樓；欣怡聽到呼叫，一轉身，兩姊妹已摟得緊緊的。

持港人身分的欣怡說去年2月曾回深圳見家姐，但「隔離了28日」，只能留兩三日在家便要回港。今次回來會住到過年後。欣怡說，5號當日便準時上網抽過關名額，「一開始網絡好擠塞，到6點半終於抽到，立即告訴家姐」。兩姊妹為了盡快見到彼此都特別提早出發，「現在第一件事是先回家睡覺，睡醒和妹妹吃午餐」，丹丹捉緊欣怡手臂不放道。

既有情侶親人的久別團聚，也有首度北上見家人的開心緊張。尤其疫情3年，不少寶寶出世後未有機會讓家鄉親人見見，因此昨日不少家長拖着幼兒小腳步踏足內地。

2019年疫下懷胎 首度帶女兒返老家

「我本來都打算隔離了，沒想到遇上了這麼好的政策」，上午從深圳灣口岸過關的楊女士和丈夫Joseph，去年10月已買好機票，於1月初從美國抵港。楊女士說，丈夫2019年來過中國，之後她懷孕正好遇上疫情，故今次準備帶女兒返回遼寧老家，首次見外公外婆。

港人林先生拖着孩子走出福田口岸。「他今年才2歲，是疫情寶寶，一直沒機會回來」，林先生說，今次終可以帶孩子從深圳飛甘肅，讓當地親人見一見。另一港人楊女士則帶着女兒和外孫過關，小孩子見到等候已久的姑姐立即跑上前，姑姐更激動得對才兩歲半的侄兒又抱又親。楊女士說，上次過深圳時，外孫才出生40天，昨日再次過關，孩子已長大了。

（新冠疫情）