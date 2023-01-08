4歲童二次感染「三疫夾擊」高燒嘶哮 關日華籲打針

由英輸入首宗XBB.1.5

本港昨日新增15,850宗新冠陽性個案，其中15,341宗屬本地感染。衛生防護中心另公布首宗帶Omicron XBB.1.5變異病毒株的輸入個案，涉及一名已打兩針、由英國抵港的24歲女子。

關日華昨在商台《政經星期六》表示，近日一名4歲男童二次感染新冠，同時感染鼻病毒及副流感病毒，一度發高燒、出現嘶哮症等，幸及時求醫，男童適時接受治療、服用類固醇後，留醫3日出院。關說，隨踏入冬季及放寬社交距離措施，其處理的病童中較多人同時感染呼吸道合胞病毒、腺病毒、腸病毒等多種上呼吸道病毒，而「多重夾擊」或增加出現併發症或重症風險，籲幼童盡快接種新冠和流感疫苗。

料半數幼童未打針未中招

關補充，部分家長或因對疫苗有誤解，以為接種後會出現不良反應，故沒讓子女打針。他說近日再無接獲兒童或青少年接種疫苗後出現心肌炎的異常報告。

根據政府疫苗接種網頁，3歲以下首針疫苗接種率約24%。關日華計及曾染疫幼童，推算該年齡層仍有半數人從未接觸新冠病毒。香港與內地今日通關，他呼籲有計劃北上探親的家長帶子女接種疫苗，過關時亦要做好防感染措施，例如觸碰電梯扶手後切勿摸眼等。

（新冠疫情）