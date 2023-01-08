防佯裝染疫索藥炒賣 私醫拆藥盒代呈報

由港府提供的兩款口服藥只能處方予新冠確診者。私家醫生、香港西醫工會副主席張允傑向本報稱，為杜絕有患者佯裝染疫以取藥炒賣，他會詢問求診者有否向衛生防護中心呈報個案，若對方未呈報，會親自協助登記資料；他又稱，講解服藥間距時會刻意拆開藥盒，以減低「resell value（炒賣價值）」。

私醫無統一登記 關注重複取藥

非港人獲發政府提供的新冠口服藥須繳費、登記身分證明文件，惟私營醫療業界可自行向藥廠購買藥物。家庭醫生關嘉美稱，私營業界無統一系統登記求診資料，關注會否有人到不同私家診所取藥炒賣。她說，日常只能靠臨牀病徵、觀察求診者「係咪genuine（真誠）」等去判斷須否開藥，惟醫生「唔係睇相佬」，憂有漏網之魚，加上口服藥與不同藥物相冲，關注炒賣會引致亂用藥及抗藥性，擔心屆時「害死人」。

衛生署昨公布一名34歲男子在元朗藥房售賣名為「Primovir」的新冠口服藥被捕，至今累計兩人涉嫌售賣未經註冊新冠口服藥被捕。

攜抗疫藥離境 澳門今起限5盒

另外，澳門今日起禁止以個人自用或消費貨物名義，攜帶過量抗疫藥物及用品離境，出境者最多只可帶各5盒止痛退熱藥、複方感冒藥、化痰止咳藥及快測試劑；但如能出示醫生證明有醫療需要，藥物數量則不受此限。

（新冠疫情）