重症急升 逾200危殆百人用呼吸機 醫管局關注通關後會否衝急症 陳國基信核酸可把關

醫管局昨公布有4893名新冠患者在公立醫院留醫，其中92人須用呼吸機協助呼吸，219人情况危殆，56名危殆病人正接受深切治療。翻查紀錄，醫管局自去年4月中調整康復患者定義，近日公布的留醫危殆新冠病人數目屬更新定義以來高位；正接受深切治療的危殆患者數目亦是局方去年5月公布相關數字以來的高位（見圖）。

醫管局：已制訂病牀調動計劃

醫管局回覆查詢時表示，已制訂病牀調動計劃，隨時會按實際需要調動及加開病牀，以確保公立醫院有足夠病牀接收病人，局方亦會與不同政府部門、私營醫療機構保持溝通，並利用私家醫院及暫託中心病牀分流病人。

據了解，近日入院患者有「相當多」為零針或只打一針的長者，知情人士形容病牀「已好逼狹」。

澳門准輕症狀者上班

國務院聯防聯控機制綜合組發布最新《新型冠狀病毒感染防控方案》，當中提到新冠陽性者毋須再隔離。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心亦公布，今日結束抗疫過渡期，新冠將成為當地風土病，症狀不重的感染者可如常上班。

港府上月公布撤銷密切接觸者檢疫要求時，提到將視乎疫情發展「優化」隔離令安排。據了解，政府內部有討論撤銷隔離令，惟有高層官員認為相關安排屬可控制疫情的措施，故堅持維持。被問及會否隨內地調整隔離安排時，醫衛局昨回覆查詢時稱，將繼續以「科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民」精神，適度調整抗疫措施。

對於有市民擔心通關後會對本港公營醫療造成壓力，政務司長陳國基昨在商台《政經星期六》說明白相關憂慮，但 「唔只香港擔心內地，內地都擔心香港」，評估後認為如有核酸檢測把關，內地入境者要進入醫療系統機率小，應不會構成影響。

外界另關注內地與海外入境者的新冠疫苗接種要求不對等，即內地來港者不必接種疫苗亦可入境，但外地入境者要打針。陳國基解釋，擬訂通關計劃時希望盡量簡單，加上要求核酸檢測實際上安全性更高，故認為沒必要再要求內地入境者打針。

明報記者

（新冠疫情）