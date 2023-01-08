港澳船售票處、核酸報告領取處 人龍處處

多人再三確認澳門規定

上環噴射飛航售票處職員表示，有許多市民反覆確認往來澳門是否仍須做核酸檢測或隔離，以及可否由澳門過關往珠海。家住沙田的曾先生昨日專程到上環購買大年初二（23日）前往澳門的船票，他稱和太太已有3年未去澳門，而外母獨自生活在澳門，「老人家都80幾歲了，很掛念她，所以我老婆看到新聞後第一時間叫我來買票」。他又說，此前前往澳門均是到外港客運碼頭，未曾試過在氹仔碼頭下船，現時亦未清楚碼頭情况，期盼盡快復航來往本港及澳門外港的航線。

澳洲直航貴 有人來港中轉

昨午梁顯利油麻地社區中心檢測中心一度有20多人領取核酸報告，排隊需時15分鐘，當中多數人擬今日過關。今日早上將由落馬洲支線過關的港漂黃先生稱，太太和今年5歲的兒子都生活在深圳，疫下3年鮮有見面，今年向公司請了兩周假，計劃過年後再回港。同樣於昨日領核酸報告的王先生則以香港為中轉，本月4日由墨爾本飛抵香港，今日將由深圳灣過關，他說直飛廣州的航班疫下數量少，機票高達4萬人民幣，較飛香港的機票貴約4倍。

（新冠疫情）