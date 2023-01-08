港漂學者有即訂回鄉機票 有嘆假短待暑假

嘆母急病時無法陪伴

文博自2018年到城大任教，來港首年不時深港兩邊走見家人或朋友，甚至可即日來回處理銀行文件，但疫情在2020年初爆發，他仍清晰記得「2020年1月30日」這日子，當日他探完在上海工作的父親後返港，之後無親身見過父母和朋友。

同年中，母親急病需做手術，礙於當時疫情嚴重、兩地隔離措施嚴格，他說縱向大學請假，在內地完成隔離後母親手術亦已完成，意義不大，只好聘看護及託親友代為照顧，學期完結後再返內地探她。惟疫情持續至今，母子一直未能見面，他說母親仍介懷。每逢節慶見親友聚會都特別想回家，但他說通關後不急於農曆新年回去，因兩地疫情嚴峻，加上大學僅有一周假期，希望專注完成論文，暑假再與家人團聚。

買廣州出發機票 盼高鐵開通

陸志聰2020年底來港前於加拿大讀書，上次回鄉是2019年，多年沒與家人過節的他，去年底傳出通關消息時已購買本月20日由廣州往銀川的機票，準備農曆新年回家。至於如何由香港往廣州，他說當日上午要授課，若高鐵開通他就可趕及晚上航班，否則亦可經深圳往廣州，延後一天上機。他說父母憂內地疫情未止，原本不太贊成他回家，但他認為家中長輩年紀漸長，既然大學有假期，還是想於通關後回去見面、陪伴他們，但為免受感染亦會減少外出。

明報記者

（新冠疫情）