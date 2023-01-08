原稱保留最少7年 「安心」已刪確診者紀錄

【明報專訊】政府上月14日起免除市民進入指定處所掃描「安心出行」二維碼，惟一直未交代過往新冠確診者已上傳的出行紀錄如何處置。衛生署前晚回覆本報表示，已通知政府資訊科技總監辦公室（資科辦）刪除相關資料，有關工作已完成。創新科技及工業局長孫東昨在facebook稱，隨着多項防疫措施放寬、香港與內地逐步通關，復常日子臨近，「『安心出行』也開始進入倒計時，正圓滿完成其歷史使命」，支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線及設於25個港鐵站的流動支援站今日停止運作。
熱線及流動支援站今停運
據《預防及控制疾病（披露資料）規例》，當局有權要求新冠患者上傳「安心出行」出行紀錄以助個案追蹤。另據程式的「個人資料收集聲明」，「如屬確診個案，經『安心出行』流動應用程式上傳至衛生署的出行紀錄將保存最少7年」。
政府上月14日撤銷掃描安心出行處所二維碼要求後，本報當天向衛生署查詢，將如何處置上傳至政府系統的確診者出行資料，獲回覆可參考安心出行專題網頁及程式的「個人資料收集聲明」。
本報上周一（2日）再向衛生署跟進查詢，會否保留確診者出行資料、如何確保符合《私隱條例》等，衛生署前晚回覆稱，已通知資科辦刪除確診個案過去已上傳至系統的安心出行紀錄，包括衛生署可檢視和用作流行病學調查的資料，相關工作已完成；密切接觸者追蹤工作亦已全面停止，衛生署不再要求確診個案上傳安心出行紀錄。