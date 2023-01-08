網課添近視校服已不合身 家長期待跨境子回校

2021/22年度約有1.8萬名就讀於本港中小學及幼稚園但居於內地的學童。張太的小六兒子是其一，一家人已在深圳家中「困獸鬥」3年。她原本以為疫情很快過去，上網課也只是短期安排，想不到一等3年，兒子也以「異地同考」方式完成兩個呈分試。張太稱兒子在家上課難自律，「上上吓堂可能會去了玩遊戲」，成績也比以前差，索性辭工做陪讀媽媽。她說兒子本身視力良好，但上網課一年後患上近視；又無法參與學校體育課、與同學互動，「少了很多朋友」。

上學路遙難再費時 盼毋須驗核酸

得知回校上課在即，張太「鬆一口氣」，自己和兒子都十分期待。但現時一般旅客過關仍須提供48小時內核酸檢測陰性證明，張太稱跨境上學路遙，再費時檢測核酸有難度，希望當局將檢測要求與本地學生看齊，只需每日回校前自行做快測；又說校服經過3年早已不合身，希望校服商夠存貨讓跨境學生訂購。

同樣和跨境上學兒子住在深圳的周先生則稱，學校和學生經過3年疫情，早已適應上網課的日常，但「同實體課始終無得比」。為讓兒子專心上課、又能和同學交流，周先生約一年前開始將兒子送往「學習中心」，和其他跨境生一同在中心的教師監督下上網課。但他稱兒子在校時會參加的田徑、乒乓球等課外活動，均無法以電子熒幕畫面取代，期待農曆新年後讓兒子回校與教師和同學見面。

小學安排校服商到校 延長小息助適應

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林稱，學校已預備開放網上預訂校服，跨境生回校後也會特別安排校服商到校為同學量身；又會加長小息時間，讓學生有更多時間和同學相處、重新適應校園生活。

（新冠疫情）