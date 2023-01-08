福田忙鋪花盆迎客 桑拿撐不住餐廳變銀行

「你去福田口岸？我3年沒聽過這名稱啦。」得悉記者要去福田口岸，的士司機李師傅既錯愕又興奮，「之前封關，都不會有人去那邊」。

司機：港人肯坐的士 要早點去接載

李師傅說，再聽到這名字陌生又親切，「香港人質素高，又肯坐的士」，過去3年疫情經濟環境不太好，現在終於通關：「要早點過去接載他們！」李師傳又謂，雖然今次只開了幾個關口，但相信會愈開愈多，「春天一定會來」。

福田口岸近日都在加強檢查設備及清潔衛生。昨日10多名農林工人在口岸外行人路擺放不同顏色的鮮花盆栽。兩側出入境入口仍鎖上及用鐵馬隔開，工作人員表示只等收到通知就會撤走。

不過，福田口岸對面馬路的一列商舖已改頭換面，曾是港人聚腳地的茶餐廳變成銀行，多間按摩桑拿店重門深鎖，已經結業。馬路另一側有仍營業的港式茶餐廳負責人說，沒有了港人，過去一段時間只能做街坊生意：「總算捱到通關這一天，旁邊那間港式就撐不住了。」

羅湖商戶羨慕 料開關後商店會復業

首階段通關不包括羅湖口岸，商戶楊先生知道福田開關在即十分羨慕，「我們這邊也只能等消息」。他說過去幾年除了封關，深圳火車站人流亦不多，日子難捱，又認為即使開關也不代表馬上「發達」，自己只是「混口飯吃」。另一商戶陳先生經營電話卡生意，過去主要客戶是香港人，「當然想通關，大家都會好一點」，口岸附近店舖多數關門，他說只屬臨時，不是倒閉，因與口岸簽了協議，不開門就不用交租，「等通關了，他們會回來開業的」。

來港巧遇免檢回家 內地客擬短期再來

深圳灣口岸昨日仍是深圳唯一運作的口岸，傍晚有不少赴港探親的廣東旅客。有赴港旅客表示，昨日赴港是剛好巧合，但也知道1月8日之後內地人不限額可直接返回內地，「不用擔心回來的問題了，可以考慮短期內再去香港」。

明報記者 陳子凌 林迎

（新冠疫情）