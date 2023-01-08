歲晚爭北上 年廿九3口岸爆滿 今通關7000人預約來港 陳國基：測試後盡快商加額

今日起港人北上如經深圳灣、落馬洲支線、文錦渡及以私家車經港珠澳大橋往內地，須預約配額，前3個口岸每日共限5萬人，大橋限1000人。昨晚10時政府預約平台顯示，今日僅港珠澳大橋（珠海）口岸於下午時段額滿，其餘口岸和時段尚有名額。內地居民來港亦須預約，截至昨晚10時，相關預約平台顯示約6900人預約今日來港，最多人預約福田/落馬洲口岸，有3970人預約，其次為深圳灣2540人。

41萬人已預約北上 暫無單日滿額

而農曆新年前北上預約名額則趨緊張，開始有口岸部分日子全日配額爆滿，深圳灣口岸年廿八及年廿九（19及20日）全日滿額，港珠澳大橋（珠海）年廿七及年廿九（18及20日）滿額，落馬洲支線口岸年廿九（20日）全日滿額。至於新年南下人潮，鑑於內地僅開放預約未來一周名額故暫時未知，但系統顯示未來一周維持每日數千人預約來港。香港政府平台則開放未來8周預約，資科辦昨稱截至昨日傍晚6時累計逾41萬人預約前往內地。

陳國基昨日早上在商台《政經星期六》稱，有信心今天通關運作暢順，目前沒有日子5萬名額全部額滿，只有個別口岸部分時段滿額，料可應付需求，雖暫未有具體日子，但測試交通系統配套後會盡快與內地商討加大配額，相信不久後可取消配額全面通關。

陳：跟進檢測收費 研跨境童快測過關

市民須持48小時內核酸陰性證明才可往返兩地，日前部分檢測站出現排隊人龍，對於坊間私營機構檢測服務收費及出報告時間不一，陳國基稱價錢不是政府單方面可定，服務承辦商也有成本問題，當局會跟進，「都希望佢哋做得平啲」。而本港每日自費檢測量約12萬，現時每日只1萬人網上預約檢測，強調檢測量足夠，建議有需要市民檢測前先預約。他又稱，政府正計劃農曆新年後恢復跨境學童往返兩地上課，以往經口岸到香港讀書的學童逾2萬人，要每日做核酸不理想，會考慮安排以快測取代。

運輸及物流局長林世雄昨在網誌稱，運輸署緊急事故交通協調中心今日會提升至聯合督導模式，即第三級別運作，會聯同公共交通相關部門和機構密切監察情况，派員到不同地點視察及匯報。他說，需要時會安排加強公共運輸服務，或通知警方協助。另外，今日起跨境貨車司機入境內地時只須向內地海關申報48小時核酸陰性證明，毋須再在兩地口岸做核酸檢測及預約申報入境。

林健鋒盼設商務額 局方：現數目已「好大」

行會成員、經民聯林健鋒昨在有線新聞《有理有得傾》稱，收到有商界反映未能於心儀時段北上，盼當局可在通關後數日內調整方案，考慮增設商務名額，至農曆新年前整體通關名額增至10萬個，如有市民要求恩恤名額亦應彈性處理。

不過，商務及經濟發展局長丘應樺昨在港台《星期六問責》稱，如設商務配額須重新規劃，通關未能可以「這麼快」落實，認為現時計及海路及空路等不設限額口岸，整體每日往內地上限約6萬人「數目都好大」，不同目的人士均已可到內地。

明報記者

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