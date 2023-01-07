4漁民菲國涉毒3返港 唯一在囚者女兒心痛：不放棄上訴

3漁民去年初得直昨遣返

感謝中央協助 信梁樹福無辜

4人2016年受聘到菲律賓蘇碧灣將一艘漁船駛回內地，甫登船便遭突擊搜查，警方聲稱搜出製毒工具和500克懷疑冰毒，4人被控藏毒及製毒罪。案件疑點重重，包括有電視台記者片段證明警方最初搜查漁船時4人背包無毒品，惟兩年後4人被判藏毒罪成終囚身，其後上訴（見表）。

跟進事件的民主黨立法會前議員涂謹申昨表示，除了梁樹福，盧榮輝、郭錦華、陳國棟去年2月上訴得直，惟事後被扣押當地，家屬周二突獲通知3人可返港，3人昨晨被遞解返港。

盧榮輝、郭錦華及陳國棟發聲明表示，他們根本無犯法，故堅持上訴，去年2月23日獲菲律賓上訴法庭判無罪釋放，之後被轉往菲律賓移民局拘留所等候遣返，苦等10個月，昨終返港與家人團聚。他們對6年多來協助他們的中央和特區政府、外交部駐港特派員公署等「致以無限感激」，「大家的關注和幫助，終能讓我們沉冤得雪，重獲自由」。

如今只剩梁樹福在當地服刑，3人表示，「實在替他更不值，我們都相信他無辜」，懇請中央和特區政府持續關注和重視梁樹福的情况並施以援助，讓他可盡快重獲自由和回港與家人團聚。

疫後沒見面 女憂父無人陪「睇唔開」

梁樹福女兒梁詠琳接受本報訪問表示，當得知父親在4人中唯一上訴失敗時感到很心痛和很難受，「我心痛不是源於我不開心，而是他在那邊沒人陪伴他，擔心他的感受和需要」，也很害怕沒人在當地開解父親，擔憂父親「會睇唔開」。她說，「眼見別人返到來，我好心酸，點解返到來的唔係我daddy呢？」

詠琳表示，父親在囚後，家人與他溝通「要過五關斬六將」，也甚少能書信溝通，2020年爆發疫情後已沒見過父親，只能透過當地神父探訪他，「我都好想知道他這一刻是怎樣」，若當地監獄放寬探訪措施，一定會去探望他。

過去6年多為父親爭取公義未竟，詠琳曾歷多次希望和失望，但她說「仍然相信有公義和希望」，「我不會這麼快灰心，不會放棄他，只要一日仍有機會，我就絕對絕對會繼續支持他」。她希望中央和特區政府介入事件，還父親公義和清白。

詠琳說父親將上訴，並希望父親好好照顧自己，想對他說，「要繼續相信有希望，其他屋企生活大大小小，爺爺嫲嫲，你唔使擔心，你要繼續行得食得，要等神蹟出現」。

入境處續跟進 按家屬意願反映訴求

入境處回覆稱，一直透過外交部駐港特派員公署及中國駐菲律賓共和國大使館了解及跟進個案，並與當事人家屬保持聯繫，又說會繼續跟進並與公署和大使館保持聯繫，按家屬意願向有關當局反映訴求及提供協助。至於3人遣返事宜，入境處稱有透過大使館簽發返港旅行證件及向菲律賓當局反映家屬訴求。