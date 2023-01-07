愉景灣兩億工程 物管職員涉收賄寬鬆監管

新界一屋苑顧問涉受賄

工程費高獨立估算一倍

廉署稱，離島區其中一期30年樓齡的樓宇進行大維修工程，集團骨幹成員的建築公司取得總值近兩億元的大維修工程合約，集團主腦及該骨幹成員涉嫌以150萬元與一名中間人串通，中間人向多名物管公司職員提供賄款，令骨幹成員的建築公司獲優待，包括涉嫌寬鬆監管工程。另外，該名集團骨幹成員又涉嫌行賄工程顧問，涉工程合約的5%，即數百萬元。

至於新界區一個樓齡近40年的大型屋苑，其中一座案發時正為接近2000萬元維修工程合約招標揀選工程承辦商。集團涉嫌以合約的5%即100萬元行賄一名工程顧問，該工程顧問估算工程價格近2000萬元，比業委會委聘之獨立顧問估計的約900萬元多出逾1倍。集團亦涉嫌賄賂3名物管公司職員，向他們合共提供合約的6%，即120萬元賄款，要求他們在業主大會中向業戶解釋估價差別。

涉賄舊樓法團 操控揀選承辦商

案件還涉及九龍區一座樓齡近60年的單幢樓，該樓宇沒聘用物業管理公司，只有10人法團。集團為取得大廈的物業管理合約，以及一項約2000萬元的維修工程合約，賄賂法團正副主席及兩名委員，分別豁免主席的相關工程費用，並讓副主席及2名法團成員攤分工程10%的維修費用，以操控揀選工程承辦商的過程，並促使業主在業主大會投票予集團有關承辦商。