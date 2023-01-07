10屋苑5億維修 貪賄一條龍 廉署拘建商工程顧問物管法團49人 愉景灣項目涉案

賄維修「話事人」 安插業主作棋子

廉署周三展開「火網」行動，出動逾300名調查人員，搜查超過100個地方，拘捕43男6女，年齡介乎25至73歲，包括集團主腦和多名骨幹成員，當中有工程顧問、工程承辦商、中間人、法團和業委會成員，以及物管公司職員。行動檢獲過百萬元懷疑賄款現金、多部電話電腦、附有記號的樓宇維修文件包括招標文件，相信是集團成員互相「通水」，指示有關人等揀選工程承辦商的暗號。廉署形容今次行動瓦解集團，調查仍在進行，不排除再有拘捕行動。

有工程涉政府資助 亦涉工廈商廈

廉署昨罕有就單一刑事案召開記者會公布案情。廉署稱，10個項目涉及港九新界，包括大型私人屋苑、居屋、單棟舊樓、工廈和商廈；由幾千萬元的大廈維修、數百萬的升降機優化工程，以至過億元的大維修工程，亦包括太陽能裝置工程，總值超過5億元，形容集團「大小通吃」。廉署提到有工程涉及政府資助，10個屋苑項目中，8個屋苑項目沒有被批出，業主沒有損失，其餘兩個則早前已獲批，廉署已聯絡相關屋苑業主立案法團跟進。

當中8屋苑項目未批出 業主無損失

廉署稱，行動源於一名市民就其中一個項目投訴貪污，順藤摸瓜發現一個極具規模和分工精細的集團。集團主腦是建築公司東主，幕後操控多間建築及物管公司，骨幹成員包括工程顧問、工程承辦商及俗稱「維修老鼠」的中間人，部分人有黑社會背景。其餘被捕人包括法團及業委會成員、物管公司職員等。

廉署去年首11個月接獲134宗樓宇維修貪污投訴，較前年同期的157宗下跌14.6%。廉政公署執行處助理處長莊家樂建議，小業主要親身出席業主大會，留意大廈維修的事務，若懷疑發生貪污，可致電廉署2526 6366舉報。

反圍標大聯盟召集人莊榮輝表示歡迎廉署執法，認為僅一個集團已涉及10個項目，反映圍標普遍，政府須正視「唔可以再避」。他說只靠拘捕涉嫌貪污者「不足夠」，認為需修改規管法團的《建築物管理條例》，他形容目前法例太鬆散，在業主大會投票不必紙本票而可舉手代替；法團即使行政出錯，例如不召開會議亦沒有罰則，集團可透過操縱法團左右業主大會決定。他建議修例包括加強罰則，例如不執行法例規定損害業主的利益，須判處監禁等阻嚇懲罰，並要求三成業主要親身出席大會，減少假授權票的影響力。

稱一集團涉10項目 可見圍標普遍

反圍標大聯盟倡修例管法團

廉署稱部分項目涉及政府資助，本報向屋宇署查詢有關樓宇有否涉及屋宇署強制驗樓、驗窗計劃，有否涉及政府哪些資助計劃，屋宇署沒有正面回應，回覆稱根據《建築物條例》，任何註冊建築專業人士或註冊承建商就建築工程的罪行一經定罪，屋宇署可根據法例轉介相關紀律委員會處理。紀律委員會研訊後，可按法例命令將該人或承建商從名冊中刪除，或判處罰款。

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