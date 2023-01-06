農曆新年後復課 跨境學童不佔過關名額

翻查資料，疫情前的2019/20年度，本港約有2.7萬跨境學童；至2021/22年度，約有1.8萬人就讀於本港中小學及幼稚園但居住內地的學童。政務司長陳國基昨在記者會上表示，首階段通關將不包括跨境學童，預計農曆新年假期後可讓他們恢復返港上課，且不會計算在每日通關名額內亦無須網上預約過關。他稱特區政府會與教界保持聯繫，另行公布具體安排。

北區中學校長會籲快測代核酸

北區小學校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林稱，學校及局方均需時做前期準備，包括為需經特別通道過關的年幼學童申請證件、安排校巴接送等，認為農曆新年後回校的安排符合預期。北區中學校長會主席方奕亮亦認為，讓跨境學童農曆新年後回校是合適時間，因1月初正值考試，跨境學生遙距應考，若忽然恢復回校或打亂學生和學校安排。

方稱很高興得知跨境學童不受每日配額限制，但關心實際執行問題，包括對多數跨境學生最方便的羅湖口岸會否重開，以及學生來港的檢測安排等，若學童需要如其他過關者一樣持有48小時內的自費核酸檢測陰性證明，有關費用恐會為家庭帶來太大負擔。他建議當局讓跨境學童的檢測要求與本地學生看齊，即每日回校前快測，以免學生為核酸檢測奔波。

（新冠疫情）