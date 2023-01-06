未返港先「搶期」回程 內地港人盼增名額關口

「被困」廣州3年的港人李柏亨（圖），2020年初封關前上廣州創業，至今從未回港，上月知道8日可能通關就萌生回港念頭，「要見家人，畢竟3年沒見了」。除見家人，李還要換身分證、補領信用卡等，當時內地一直瘋傳8日全面通關，「覺得不是沒有可能，內地都全面鬆開了」，因此計劃下周初回港過完年回廣州，除了通知家人，還預約了換領香港身分證的日期。隨通關日期逼近，特區政府表明設限額，李擔心抽不到適合日子回廣州，「始終有盤生意在，不可能不知道什麼時候才能回來打理」。

首一小時不能登入 再花兩小時

昨午未夠6時，李已坐在電腦前等待預約，「如果搶唔到，可能要改期回港了」，首一小時一直未能登入，後來花了約兩個小時預約到適合日期。「可以一口氣預約未來8周名額，算是對我們需要提前安排行程的人較方便，不過每日設名額，總有人抽不到，船飛車飛又要到時才知買不買到，較不確定」，他希望政府盡快增加名額甚至全面通關。

另一港人Jason上月底為居於美國的母親訂機票本月17日回港，一心以為8日通關後母親可以直接上深圳和他見面，「現在有點尷尬，老人家想在香港留幾天見見朋友，所以確定不到究竟要預約哪天，如到時滿額就要滯留香港了」，Jason說現時也沒有辦法，「唯有到時留意高鐵、船的班次吧」。

港人北上要預約，內地居民想8日之後來港同樣需要在深圳市政府轄下的網上平台預約。據深圳口岸公布，至截稿前南下的網上預約平台尚未推出。內地於1月8日才開始接受辦理內地居民旅遊及商務赴港簽證。除非持仍有效的往來港澳通行證，才可預約1月8日去香港。

隨着首階段通關細節公布，內地旅行社收到不少赴港遊查詢，社交平台亦有不少自媒體推送香港旅行攻略、赴港睇演唱會攻略等，不過旅行社或網上旅遊平台還未推出香港旅行團。

明報記者

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