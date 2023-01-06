旅業內地增宣傳 林健鋒盼新春前後增至10萬配額

商界及多個政黨均期望逐步增加通關名額，其中經民聯林健鋒期望農曆新年前後每日名額增至10萬以上，建議政府每隔3至4日檢視通關名額及流程等，務求在農曆新年前後逐步增至10萬。

多名立法會議員關注政府未為長者、殘疾人士及其他有特殊需要港人設優先配額，冀完善安排，其中林素蔚建議在港鐵站設攤位協助長者及殘疾人士登記配額。

議員關注老弱無優先配額

全國人大常委譚耀宗相信市民會分階段按需要到內地，建議政府增加預約網站承載量，照顧不懂上網的市民。

廠商會促請香港政府繼續向內地爭取盡快開放其他口岸，以及恢復高鐵服務，最終全面取消配額限制，並期望盡快實行「港車北上」計劃。

民建聯劉國勳關注通關後東鐵線負荷，提出在9卡車以外再增加不開門的車卡以提升載客量。旅遊界姚柏良建議政府提供各口岸的即時過關時間資訊，分散人流以減少輪候時間。

歐商會：外國增內地客檢測「不需要」

香港歐洲商務協會主席Inaki Amate向本報表示，歡迎兩地通關及任何減少出行不便措施，認為部分國家對香港及內地旅客增加檢測要求是「不需要」，希望相關國家重新考慮及改變措施。

（新冠疫情）