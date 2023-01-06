內地疫峻 簽證需時 月內暫無大型遊港團

內地旅客下周日（8日）起可經兩種途徑來港，第一是以飛機、船或港珠澳大橋的金巴來港，不需申請配額，但政府根據各交通工具運力，估計上限共約1萬人；第二是申請以陸路口岸來港，每日5萬配額。

旅議會：通關「重要起步」 幫助不大

徐王美倫認為，有關安排對旅遊業幫助不大，但形容是「重要的起步」。她說，若旅行社經第二種途徑舉辦旅行團較困難，因為未有旅客資料就無法搶得配額，即使以第一種途徑籌辦旅行團，金巴車票和船票亦「唔係咁容易攞到」，以飛機來港的旅行團則成本較高，但旅行社目前會嘗試籌辦經海路、空路和大橋來港的旅行團。她稱本地旅行社正「密鑼緊鼓」籌備新旅行團以吸引遊客，例如「香港深度遊」。

徐王美倫預期，目前內地疫情嚴重，內地人申請旅遊簽證需時，暫不會有大量旅客經旅行團湧到香港旅遊，並提到以往傳統內地旅行團一般有一二百團友，但據她向接待內地團的本地旅行社了解，本月內沒有這類旅行團來港。但她不排除會有三四十人的商務團來港，另目前難以估計以個人遊來港的旅客數目。

遊港搜索飈 機票預訂增三成

中新社昨報道，通關消息公布後，內地網上旅遊平台「同程旅行」的香港旅遊產品、內地往返香港的機票、香港酒店搜索量大幅上漲。而上月27日至今，內地旅遊網站攜程平台上，內地赴港機票預訂量比早前增長36%，其中上海、北京、杭州用戶赴港的機票預訂較多，而預訂春節假期由內地往香港的機票訂單量比去年增長18倍。

（新冠疫情）